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全球疫情简报：俄罗斯向世卫组织寻求对俄新冠疫苗进行资格预审

2020年08月14日10:47  来源：新华网
 

新华社北京8月14日电 13日全球疫情简报：俄罗斯向世卫组织寻求对俄新冠疫苗进行资格预审

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间13日10时（北京时间13日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加276398例，达到20439814例；死亡病例较前一日增加6933例，达到744385例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间14日8时17分，全球新冠确诊病例达20744267例，死亡病例为752051例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5244238例，死亡病例为167029例。

新闻事件

世卫组织驻俄罗斯代表处12日表示，俄政府部门已向世卫组织寻求对俄研制的新冠疫苗进行资格预审，世卫组织需要俄方提供与该疫苗研制和安全保障相关的更多资料。

秘鲁新冠确诊病例数已逼近50万，总统比斯卡拉12日宣布防疫新举措，以遏制疫情蔓延。据世界卫生组织统计，目前秘鲁累计确诊病例数在全球各国中位居第七，在拉美地区仅次于巴西和墨西哥。

据日本广播协会电视台统计，截至13日20时30分（北京时间13日19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1175例，累计确诊52602例；新增死亡病例7例，累计死亡1073例。日本在连续3天单日新增确诊病例低于千例后，13日新增病例再次超过千例。8月以来，日本仅4天单日新增病例低于千例。

罗马尼亚官方13日公布的新冠疫情统计数据显示，过去24小时该国新增确诊病例1454例，新增死亡病例53例，两项数据均创疫情暴发以来新高；累计确诊病例增至66631例，累计死亡病例增至2860例。当天，布加勒斯特市政府通过名为“捐献血浆 拯救生命”的计划，鼓励新冠痊愈者捐献血浆以救治更多患者。

(责编：艾雯、燕勐)
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