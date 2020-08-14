稳住外贸外资基本盘（权威发布）

前7月，进出口逐步回稳，出口自4月以来，连续4个月正增长

7月当月，实际使用外资634.7亿元，同比增长15.8%，连续4个月实现单月吸收外资正增长

8月13日，国新办举行政策例行吹风会，邀请商务部部长助理任鸿斌、商务部外国投资管理司司长宗长青、国家税务总局货物和劳务税司司长谢文介绍《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（以下简称《意见》）相关情况。

稳外贸主体、产业链供应链，外资稳存量扩增量

“当前，国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易投资大幅下降，外贸外资形势复杂严峻。”任鸿斌介绍，《意见》按照“六稳”“六保”要求，着力稳住外贸主体、稳住产业链供应链，稳住外资存量、扩大外资增量。

稳住企业主体。针对企业反映突出的接单困难、成本上升、资金紧张等问题，加大展会、财税、金融、保险等支持力度，减轻企业负担，激发企业活力，帮助企业开拓国际市场，稳定企业生产经营和就业岗位。

保障产业链供应链稳定畅通。通过“快捷通道”等措施便利经贸人员往来，促进恢复经贸合作。鼓励外资投向高科技产业、研发环节，补齐产业链短板。

优化营商环境。进一步提高通关便利化水平，扩大新业态试点，降低企业合规成本。进一步扩大开放，对重点外资项目加大服务保障力度，增强外资信心。

鼓励地方探索。鼓励地方在举办线上展会、承接加工贸易转移等方面，结合实际探索行之有效的措施。总结提炼地方稳外贸稳外资工作中形成的经验做法。

谢文介绍，前7月，全国税务机关办理出口退税8953亿元，办理出口退税平均时间由去年的10个工作日压缩到8个工作日以内，提速20%。税务部门将按照《意见》的要求，推出进一步促进外贸发展的新举措，支持市场采购贸易方式扩大试点，支持大型骨干外贸企业发展，支持外贸综合服务企业代办退税业务，支持出口企业提高单证收集的效率。

主要投资来源地保持稳定，外资大项目持续落地

“前7月外贸外资回稳向好、好于预期。”任鸿斌说，我国进出口逐步回稳，出口自4月以来，连续4个月正增长。

从国际比较看，我国进出口表现好于全球主要经济体，国际市场布局持续优化，对新兴市场出口占我国出口49%，东盟成为我国第一大贸易伙伴。民营企业成为外贸稳定器，民营企业出口增长6.4%，占比提升到54.5%。商品结构不断优化。一般贸易地位更加突出。跨境电商等新业态快速发展。

今年以来，我国吸收外资增幅实现了由“负”转“正”，总体好于预期。1—7月，全国实际使用外资5356.5亿元，同比增长0.5%，较1—6月回升了1.8个百分点，由负增长转为正增长；7月当月，全国实际使用外资634.7亿元，同比增长15.8%，连续4个月实现单月吸收外资正增长。

吸收外资主要有3个特点：服务业发挥了支撑作用，主要投资来源地保持稳定，外资大项目持续落地。

据介绍，1—7月，服务业实际使用外资4145.9亿元，同比增长11.6%，占我国吸收外资比重77.4%；高技术服务业同比增长27.4%，其中，信息服务、研发与设计服务、专业技术服务、科技成果转化服务同比分别增长22.2%、57.6%、166.8%和15.6%。

宗长青表示，总体看，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，超大市场规模的强大磁吸力没有变，在产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有变，持续扩大开放、持续优化营商环境的目标没有变，大多数跨国公司持续看好中国、在中国长期经营发展的战略没有变。

推进更高水平对外开放，利用国际国内两个市场两种资源

“要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”任鸿斌表示，以国内大循环为主体，就是要充分发挥我国超大规模市场优势，扩大内需，繁荣国内经济。促进国内国际双循环，就是要推进更高水平对外开放，更好利用国际国内两个市场、两种资源。

下一步，将重点抓好五方面工作：

一是推进贸易高质量发展。推进优化国际市场布局、优化国内区域布局、优化经营主体、优化商品结构、优化贸易方式等“五个优化”，加快外贸转型升级基地、贸易促进平台、国际营销体系等“三项建设”，提高贸易发展的质量和效益。

二是积极有效利用外资。落实好外资准入负面清单，增加鼓励外商投资范围，促进国内市场供应优质化、多元化。

三是打造开放新高地。深入推进自贸试验区试点，赋予自贸试验区更大改革自主权，支持扩大开放和创新发展，形成更多可复制可推广的制度创新成果。加快海南自由贸易港建设，推进贸易投资自由化便利化。

四是高质量共建“一带一路”。搭建开放平台，帮助企业开展贸易投资合作，开拓双向市场。畅通贸易通道，推进中欧班列、陆海新通道等建设，挖掘贸易潜力。

五是推动贸易投资自由化便利化。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 02 版）

(责编：张信凤、燕勐)