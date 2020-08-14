愿香港早日重现生机与繁荣（国际论坛）

香港特区政府依法作出推迟立法会选举的决定以及中央政府支持推迟立法会选举，都体现出中央政府和特区政府对香港居民的真挚关爱

近日，中国全国人大常委会表决通过关于香港特别行政区第六届立法会继续履行职责的决定，解决因第七届立法会选举推迟一年而产生的立法机关出现空缺问题。根据中国宪法和香港特区基本法的规定，作为中国最高国家权力机关的常设机关，全国人大常委会有权力也有责任采取适当措施解决香港特区自身不能解决的立法机关空缺问题，以使立法机关正常履行职责，确保香港特区政府有效施政和社会正常运行。

在当前香港新冠肺炎疫情形势严峻的情况下，推迟第七届立法会选举并由第六届立法会继续履行职责，对于香港来说无疑是最佳选择。毕竟，在疫情面前，人的生命是最重要的。我虽身在数千公里之外的南非，由于长期从事非中事务研究，对中国的那份牵挂始终萦绕于心。7月初以来，香港疫情形势急转直下，引起我的很大担忧。“修例风波”重挫香港经济民生，如今又面对疫情冲击，第二季度香港本地生产总值同比下降9%。如果立法会选举如期进行，由于投票引起的人群聚集势必会加重交叉感染的风险，这不仅将加剧香港的防疫形势，还将对其经济发展造成进一步负面影响。

当前形势下，同心协力战胜疫情才是头等大事。香港特区推迟立法会选举的决定合情合理合法，体现了对科学防控疫情的尊重，体现了对广大香港市民生命健康安全的责任担当。香港立法会选举推迟一年，对疫情防控工作十分重要。疫情仍在全球持续蔓延，成为二战结束以来最严重的全球公共卫生危机。受疫情影响，包括美国、英国、澳大利亚在内的至少68个国家和地区都因疫情推迟了选举活动，香港并不是个例。

香港特区政府依法作出推迟立法会选举的决定以及中央政府支持推迟立法会选举，都体现出中央政府和特区政府对香港居民的真挚关爱。香港始终是中国的香港。犹记得1997年7月1日零点，中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起，经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱，中国政府开始对香港恢复行使主权。在回归后的23年中，无论是2003年中央政府全力支持香港抗击非典，2008年北京奥运会马术项目在香港举行，还是2018年港珠澳大桥正式通车……一幕幕感人的瞬间永远不会被历史所遗忘。23年来，中国内地与香港始终风雨同舟。

风雨过后，必有彩虹。我相信在中国中央政府的关怀、支持和特区政府的努力下，香港一定能渡过难关。希望早日看到香港重现往日的生机与繁荣。

（作者为南非约翰内斯堡大学政治学教授、非洲—中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 03 版）

(责编：曹昆)