综合消息：非洲新冠病例数超106万 多国疫情恶化

新华社内罗毕8月12日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心12日发布的数据显示，非洲地区累计报告新冠确诊病例1066505例，累计死亡23886例，累计治愈760030例。纳米比亚、津巴布韦、肯尼亚等国疫情发展较快，一些非洲国家实施更为严格的防控举措。

纳米比亚总统哈格·根哥布12日在首都温得和克宣布，鉴于新冠疫情不断加重，最近几周确诊病例呈指数增长，全国恢复到国家紧急状态的第三阶段，12日午夜生效，为期16天。在这一阶段，首都和海滨等疫情严重地区在每日20时至次日5时之间实行宵禁，首都周边两座城市的居民禁止前往其他地区，全国范围内民众集会不得超过10人。

津巴布韦首都哈拉雷最大公立医院——帕里雷尼亚塔瓦医院的新冠治疗中心自3月运营以来，由于新冠病患持续增加而设备及医护人员短缺，已处于超负荷状态。医院发言人透露，该院已有70名医护人员感染新冠病毒，许多医护人员不得不接受治疗或在家隔离。

肯尼亚12日新增确诊病例679例。世界卫生组织驻肯尼亚代表鲁迪·埃格斯表示，该国最近的感染高峰令人担忧，部分民众没有遵守戴口罩、保持社交距离和洗手等防控措施，是造成病例增加的原因。

塞内加尔和埃塞俄比亚12日单日新增病例分别创本国新高。7月底的宰牲节期间，塞内加尔有大规模的人员流动，导致近几日社区传播病例有所增加。据当地媒体报道，塞内加尔总统萨勒不排除局部封城的可能性，而且受疫情影响最严重的3个大区可能会进入紧急状态。

目前非洲疫情最为严重的南非12日新增确诊2810例，累计确诊568919例。南非卫生部长穆凯兹12日称，南非单日新增确诊病例已从原来的1万多例下降至3000例左右，治愈率则从原来的约60%上升至目前的75%，这表明南非的新冠疫情已经趋缓，政府正考虑进一步放宽管控。

在停课4个月后，索马里的中学将于15日起复课。索马里教育部12日称，政府已采取必要的预防措施，所有学生将被要求戴口罩并保持社交距离。

卢旺达国家警察总署12日在社交媒体平台上宣布，为提升民众防疫意识，警方已增配装有扩音器的摩托车用于广播相关信息。

尼日利亚12日累计确诊47290例，累计死亡956例。尼日利亚外交部长杰弗里·奥尼亚马12日在社交媒体平台宣布自己经过3周多的隔离治疗后已康复。7月19日，奥尼亚马证实自己感染新冠病毒并已开始隔离治疗。（执笔记者：杨臻；参与记者：荆晶、高原、郑扬子、许正、郭骏、邢建桥、张改萍、白林、赵宇鹏、张玉亮、王守宝、文浩、吴长伟、吕天然）

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