中国留美学生心声：心潮澎湃，奔涌归国！

我从美国毕业了，我回国了。

情况特殊，今年毕业季的标配是防护服、口罩、护目镜，外加中国护照和回国机票。出了国，才更学会爱国；离开家，才更懂得珍惜。因为在中国，我可以安心读书，没有安全威胁，不受无端滋扰，免听政客呓语。在疫情失控和大选临近双重压力下，美国内政策朝令夕改、混乱不堪，负面情绪弥漫社会各个角落，留学生也被裹挟其中。我不敢、不愿、也不会留在美国。我只要回家。

健康安全，由于美政客胡乱作为而深受威胁。

我曾天真地相信美总统候选人的承诺最终会兑现，电视辩论是为探讨出国家发展、民生改善的最佳方案。疫情之下人命关天，任何政府都理应优先保证民众健康福祉。奇怪的是，世界头号强国竟一拖再拖，至今没有协调有力的防控方案，甚至连戴口罩都仍是“老大难”。美国3亿多人口中，超过500万人确诊，逾16万人死亡，数据远超其他国家，长期保持世界第一。冰冷的数字背后是鲜活的生命，美政客却对此视而不见。

某些人还与病毒为伍，做“政治病毒”的源头和携带者。病毒明明不分种族、国籍，他们却频频将病毒和中国挂钩，为种族歧视言行“开绿灯”。我留学时，因为是黄皮肤、戴口罩经常受到他人议论，甚至躲避。网络空间的语言暴力无处不在，现实生活中肢体冲突偶尔发生。得克萨斯州的同学说，当地针对亚裔的暴力案件数量在全美排名第三。休斯敦总领馆关闭前，她可以随时联系工作人员寻求帮助。而如今，她对人身安全的担忧与日俱增。

学术交流，因为美政客的短视天真而限制更多。

我曾暗暗发誓，一定要珍惜留学的机会，潜心学术、学有所成，不辜负自己的付出和全家的期待。意外的是，美国某些人竟将30多万中国留学生说成“间谍”，污蔑我们为窃取美科研成果和商业机密而来。攻读科学、技术、工程、数学（STEM）学科的同学首当其冲，留学续签问题频现，入境美国遇额外盘问，手机、电脑等物品遭扣押没收。高级学者、研究人员交流困难更多，很多前辈、老师有幸参与的“富布莱特”项目近期宣告暂停。

的确，中美人文交流很难直接改善选情政绩，但美政客妄图封锁知识，切断往来，只能证明他们不仅短视，更是天真。但凡做些功课，这些人就会发现每3个留学生中就有1个中国人。只要去硅谷看一看，这些人就会注意到人工智能人才近三分之一都有中国本科文凭，谷歌、脸书等公司程序员大都是中国面孔。如果有意抗击疫情，这些人就能知道美国成为“震中”后，中美两国顶级医学专家在线研讨交流没有间断。如若真为国家效力，这些人就会看到中美关系转冷后，两国学者接触和对话的意愿更加积极。

大国形象，随着美政客的狂妄自大而日趋衰落。

我曾认为美两党轮流执政有助于美国及时纠偏，保证国家沿正确轨道行进发展。而本届美国政府更像是“将帅疯狂，三军作伥”。中国高分通过抗疫“大考”更加促使他们大力诋毁中国模式，阻拦其他国家对华友好合作。华盛顿四政客“组团”发表反华演讲，蓬佩奥更是全盘否定尼克松总统为中美关系正常化所做努力，宣称“与中国对话”无效，意欲绑架“五眼联盟”，在经济、政治、人文等领域发动对华“新冷战”。身为国务卿却更像“反华说客”，遏制中国成为对外交往优先议题，拉帮结派竟也堂而皇之转到地上。

可惜美国政客未能意识到国家形象和号召力已大不如前。其他西方国家对“追随美国”态度更加谨慎，官员、媒体、学者和民众纷纷劝阻美分化世界的企图。澳大利亚外长访美时公开表示“不会选边站队”，新加坡总理称多数国家希望和“中美两国都做伙伴”，《卫报》批驳“对美亦步亦趋不符合英国利益”。其他国家生存空间不容挤压，主权决定不容他国左右，一家独“霸”早已成为历史，而美国哪里还有大国的样子？

疫情之下，丑态尽出。美国每天都在上演无视民生，愚弄民众，操纵民意的“假民主”和“真作秀”；精英群体无视现实，沉醉于玩弄政治游戏；当权者在全球滥用强权，逼迫他国乖乖就范，竭力重现“单极世界”。我相信，一场疫情让更多的“后浪”看清了美国，更了解了中国，迫不及待地要回到祖国，以健康的心态和自信的姿态与世界对话，继续为中华之崛起而努力拼搏，奔涌向前。( 忻毅)

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