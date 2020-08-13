综合消息：中东一些国家继续采取严格措施对抗新冠疫情

新华社突尼斯8月12日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情在中东地区的蔓延趋势并没有改变，一些国家在压力下继续采取严格防疫措施。

伊朗卫生部12日宣布，截至当地时间中午，伊朗新增确诊2510例，累计确诊333699例，累计死亡18988例，累计治愈290244例。伊朗民航组织发言人贾法尔扎德当天表示，即日起伊朗各地机场航站楼禁止未戴口罩者进入，禁止出现新冠肺炎疑似症状的旅客乘坐飞机。

沙特阿拉伯卫生部12日宣布，该国过去24小时内新增确诊1569例，累计确诊293037例，累计死亡3269例，累计治愈257269例。沙特民航总局当天表示，目前尚无任何正式的官方复航声明。

约旦卫生部12日说，该国当天新增确诊20例，累计确诊1303例，累计死亡11例，累计治愈1215例。为控制疫情反弹，约旦政府宣布从13日起关闭与叙利亚边境一周。

土耳其卫生部长科贾12日在社交媒体上表示，土耳其当天对67237人进行了新冠病毒检测，其中1212人检测结果呈阳性。至此，土耳其累计确诊244392例，累计死亡5891例，累计治愈227089例。土耳其教育部长说，土耳其将从8月31日开始2020-2021学年，最初将进行远程线上教学，9月21日逐步开始到校。

伊拉克卫生部12日发表声明说，该国当天新增确诊3441例，累计确诊160436例，累计死亡5588例，累计治愈114541例。伊拉克卫生部副部长哈齐姆·朱迈利当天表示，民众在宰牲节期间不遵守防疫规定造成近期感染人数不断攀升。为应对新的感染高峰，伊卫生部继续开展工作为医院增加床位，提高医院收治能力。

黎巴嫩卫生部12日发布的数据显示，该国当天新增确诊病例292例，累计确诊7413例，累计死亡89例，累计治愈2407例。贝鲁特大爆炸发生后，黎巴嫩疫情反弹。拉菲克·哈里里大学医院院长菲拉斯·阿比阿德12日说，医疗领域面临艰巨挑战，贝鲁特的医院遭受不同程度损失，致使床位严重不足。世界卫生组织12日表示，对贝鲁特55家医疗机构进行评估后发现，爆炸导致其中半数以上无法正常运转。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部12日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例246例，累计确诊63212例，累计死亡358例，累计治愈57193例。

埃及卫生部12日晚说，埃及新增新冠确诊病例129例，累计确诊95963例，累计死亡5085例，累计治愈55901例。据埃及金字塔在线网站12日报道，欧洲复兴开发银行当天宣布向埃及提供总额2亿美元的金融计划，以支持受新冠疫情影响的埃及中小企业等。

另有一些国家12日更新了累计确诊病例数：阿尔及利亚36699例，阿曼82299例，卡塔尔113938例，以色列88151例。（执笔记者：黄灵；参与记者：马意翀、尚昊、陈斌杰、涂一帆、郑思远、王峰、杨元勇、郑一晗、李良勇、冀泽、陈霖、潘晓菁、王薇、苏小坡、张淼、熊思浩、吴丹妮）

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