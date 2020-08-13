中国代表：团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器

新华社联合国8月12日电 中国常驻联合国代表张军12日在安理会关于大流行病与和平挑战高级别辩论会上发言，强调团结合作是国际社会战胜疫情最有力的武器。受冲突影响国家是全球抗疫的薄弱环节，帮助它们筑牢防线是确保战胜疫情，巩固建设和平成果的重中之重。

张军呼吁所有冲突当事方尽快落实联合国秘书长古特雷斯提出的全球停火倡议，呼吁支持联合国、世界卫生组织动员国际社会进一步加强政策协调，推动国际社会加大资源投入，帮助受冲突影响国家做好防范和应对准备。张军敦促有关国家正视其单边措施的人道主义后果，立即取消单边强制措施。

张军指出，新冠疫情暴发以来，中方积极开展国际抗疫合作，一直尽己所能向有需要的国家提供支持和帮助。前不久，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会，会议展现了中非团结抗疫的决心。中国已决定免除有关非洲国家截至2020年年底到期对华无息贷款债务。中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。中国愿继续向受疫情影响国家提供医疗物资，分享诊疗经验，派遣医疗专家组协助应对疫情。

张军强调，面对新冠疫情的冲击，我们要加深对持续和平的认识，改进并加强建设和平的手段。应坚持以人民为中心，在建和过程中把人民的利益放在第一位，尊重当事国人民主导权，促进包容性和平进程。应通过发展促进持久和平，高度重视疫情对受冲突影响国家社会经济的影响，帮助它们提高可持续发展能力，加强国家公共卫生体系建设，维护并促进建和成果，筑牢基础，实现持久和平。应加强政治领导力和全社会参与，支持受冲突影响国家加强合法政府的权威，领导全社会共同维护来之不易的建和成果，实现国家长治久安。

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