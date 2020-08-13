中国代表呼吁秉持多边主义抗击疫情

新华社联合国8月12日电 中国常驻联合国代表张军12日在安理会关于大流行病与和平挑战高级别辩论会上发言，呼吁秉持多边主义抗击新冠疫情，认为单边主义是通向死胡同的单程列车。

张军说，新冠疫情给世界带来巨大冲击和挑战，但是人类终将战胜疫情及各种挑战，让世界更加美好。

张军指出，为了这一目标，我们必须保持团结，秉持多边主义。我们拥有共同的命运，世界各国相互依存，任何力量都难以切断各国人民间的紧密联系。单边主义是通向死胡同的单程列车，没有出路。我们要给予联合国更强有力支持，通过多边合作更好应对挑战，谋求共同发展。

张军表示，为了这一目标，我们必须坚守正义，维护国际法治。正义承载着所有人的希望，根植于人民心中。国际法和国际关系准则是维护公平正义的重要保证。所有国家都应信守承诺，履行应尽责任义务。我们不能允许强权政治和霸凌行径将世界带回丛林时代。

张军强调，为了这一目标，我们必须尊重科学，支持科技进步。科技进步是人类共同追求。各国人民都有权过上好日子，发展中国家同样如此。为了自身利益，用人为障碍阻挠别国科技发展，干预市场竞争，既不道德，也不符合任何国家利益。我们衷心希望，联合国会员国和国际社会共同行动，共担责任，共享发展，共建美好未来。

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