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中阿农业合作稳步推进（国际视点）

本报驻埃及记者  周  輖

2020年08月13日04:47  来源：人民网－人民日报
 

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　　农业是中国与阿拉伯国家经贸合作的重要领域，近年来双方借助中阿合作论坛、中阿博览会、共建“一带一路”等平台，不断加强农业贸易往来、深化农业技术合作，极大助力当地经济社会发展。

　　

　　埃及鲜橙、叙利亚玫瑰制品、突尼斯橄榄油、沙特椰枣……这些阿拉伯国家的特色产品正日益受到中国消费者的喜爱，需求不断增长。与此同时，中国的茶叶、大米、蜂蜜等农产品也在阿拉伯国家广受欢迎。根据中国商务部发布的最新统计数据，今年第一季度，中国对中东地区农产品进口额增加12.9%，其中来自阿拉伯国家的农产品贸易占据越来越大的比重。

　　“中国广阔的市场为我们带来机遇”

　　夏日，埃及尼罗河畔的果园中，饱满金黄的果实挂满枝头，工人们正在忙碌地采摘橙子。埃及植物检疫总局近期发布的数据显示，作为埃及最重要的出口农产品之一，今年以来约有10万吨鲜橙出口至中国。

　　“中国广阔的市场为我们带来机遇。这几年，我们出口到中国橙子的数量成倍增长，预计这个势头还将继续保持。”埃及“果链”鲜果公司负责人马哈茂德介绍说，2015年埃及橙获得中国市场准入后，受到了中国消费者的青睐。通过海路冷藏运输，只需22天，甘甜多汁的埃及橙就能从海上运抵中国。

　　摩洛哥民众喜爱薄荷茶，其重要原料之一便是从中国进口的绿茶。摩洛哥是中国茶叶出口第一大国，在中国茶叶总出口量中占比约1/5。巨大的茶叶消费市场也吸引一些中国企业在摩洛哥投资设厂，发展自主品牌，同时为当地创造就业机会。摩洛哥驻华大使阿齐兹·梅库阿尔说：“茶叶是摩中贸易往来的主要商品之一，象征着两国的牢固关系。”

　　开罗大学农业经济学教授贾迈勒·西亚姆表示：“阿中各具特色和差异化的农产品，让双方在农业经贸往来上具备一定互补性，特别是中国市场为阿拉伯农产品出口创汇提供广阔空间，我们还可以中国为依托，继续开拓亚洲其他国家市场，不断提升农产品在世界范围内的竞争力。”

　　“深化农业技术合作让我们受益匪浅”

　　毛里塔尼亚撒哈拉沙漠边缘，一处广阔的绿地与周边的萧瑟相比显得格外醒目，奶牛在草地上悠闲漫步。这是中国援毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心开发的饲料草种植用地。就在几年前，这里还是一片不毛之地。

　　毛里塔尼亚82%的国土面积是沙漠。在漫长的旱季，沙漠化草场难以满足牛、羊、骆驼等牲畜的基本采食需求。2017年以来，中国的农业技术专家来到这里，摸索出一整套热区沙漠化土壤条件下水肥控制、田间管理技术规程，实现了撒哈拉沙漠紫花苜蓿、高丹草等饲草料作物规模化种植。如今，这项成果已在毛里塔尼亚多座农场得到推广应用。

　　去年底，毛里塔尼亚总统加祖瓦尼专门签发命令，为示范中心专家任学山颁发证书，并授予他“国家贡献勋章”。越来越多当地农牧民和企业主慕名前往参观学习，为此，示范中心专门把周末设为开放日，热情为每一位来访者释疑解惑。

　　近年来，越来越多的中国现代农业技术走进阿拉伯国家，为推动当地农业发展作贡献。在毛里塔尼亚推广奶牛胚胎移植技术，在约旦河谷地区开展蔬菜种子试验示范，在阿联酋沙漠种出“海水稻”，在埃及和阿曼推广智能灌溉节水技术……中国在节水农业、现代畜牧业、防治沙漠化等方面的技术，有不少与阿拉伯国家的需求高度契合。中国专家结合当地实践，总结出实用有效的方法，同时举办各类农业技术培训班，培养本土化人才。

　　“中国专家在控制病虫害和除草方面很有经验，比我们过去采用的技术更好。按照中国专家传授的方法耕作，马铃薯病虫害基本没有了。深化农业技术合作让我们受益匪浅。”约旦哈立德公司负责人哈立德·苏莱曼表示。

　　摩洛哥中国合作会会长默罕默德·本尼斯深有同感。他说，中国农业机械技术比较发达，摩中双方在土壤改良、节水技术、农作物品种引进、有机农业、小型农机贸易等方面有许多合作机会，“我们对双方农业技术合作抱有极大热情和期待”。

　　“推动双方农业合作取得更多成果”

　　“我们的技术成果已经在阿曼、阿联酋、埃及、科威特等典型旱区落地，并实现了规模化应用。此外还有不少阿拉伯国家也向我们发出了邀请。”宁夏大学资源环境学院院长孙兆军对本报记者说，过去5年来，他与团队往返中国和阿拉伯国家20多次，走进当地田间地头，推广中国自主研发的智能风光互补节水灌溉技术，取得了良好的经济和社会效益。

　　近年来，中阿农业技术合作不断深化。中阿技术转移中心、中阿农业技术转移中心等一批中阿多双边合作机构相继成立；阿盟、沙特、约旦、阿曼、埃及等8个双边技术转移中心陆续创建；农业物联网、绿色智能控制节水等领域农业科技合作项目顺利开展。

　　2015年在宁夏设立的中阿农业技术转移中心，目前已在约旦、毛里塔尼亚等国建立了海外分中心，以加强在农业管理及科技等方面的交流合作。在约旦海外分中心，通过蔬菜种子栽培示范推广，来自宁夏的蔬菜种子进入中东、非洲12个国家和地区。

　　在苏丹，得益于中国技术的帮助，棉花品种“中国1号”“中国2号”和先进棉花栽培技术得到大规模推广应用，棉花亩产量从50到70千克跃升至200到300千克，这让苏丹当地农民尝到了甜头。在埃及实施的第一阶段“百万费丹”（1费丹约合4200平方米）土地改良计划中，中国材料和技术帮助埃及斋月十日城搭建起7100个温室大棚，实现了自动化灌溉，还提高了水和化肥的使用效率，为当地提供至少7.5万个就业机会。

　　阿联酋气候变化与环境部前部长泽尤迪说，在阿中双方共同努力下，签署合作备忘录、建立农业联委会机制，阿中在农业科技和投资贸易等领域合作成效显著。“阿中农业合作潜力巨大，我们愿与中方共同努力，推动双方农业合作取得更多成果。”

　　孙兆军说，中国和阿拉伯国家优势互补，中国农业发展经验在当地获得肯定，随着共建“一带一路”的持续推进，将有更多中国农业企业和技术走出去，未来中阿双方在农业领域还将开展更多互利共赢的合作。

　　（本报开罗8月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月13日 17 版）
(责编：曹昆)
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