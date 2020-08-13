中国全国人大常委会关于香港特区第六届立法会继续履行职责的决定合情合理合法

新华社北京8月12日电 综合新华社驻外记者报道：十三届全国人大常委会第二十一次会议11日表决通过关于香港特别行政区第六届立法会继续履行职责的决定。海外侨界和专业人士表示，这一决定合情合理合法，体现出对香港市民生命安全和身体健康高度负责的态度，有利于维护香港特区的宪制秩序和法治秩序。

白俄罗斯华侨华人协会会长刘洋表示，在当前疫情肆虐的特殊情况下，决定的通过为香港特别行政区第六届立法会继续履职提供了坚实的法律基础。决定将香港民众健康安全放在首位，为香港社会共同抗疫、复苏经济、改善民生打好基础，为香港社会持续发展提供了法律保障。

阿根廷中国和平统一促进会会长罗超西表示，这一决定有助于香港全社会集中精力做好当前最紧迫的疫情防控工作，也有利于保障公共安全和立法会选举的公平公正，对于维护香港特区的宪制秩序和法治秩序、确保特区政府正常施政和社会正常运行具有十分重大的意义。

英国旅英文化学会主席黎丽说，基于当前新冠肺炎疫情的严峻形势，香港特别行政区第六届立法会继续履行职责这一决定体现了充分的人文关怀。为了广大香港市民的健康和生命安全而推迟选举，是合理、合法、必要、及时之举。

法国华侨华人会执行主席金麟泽说，当前全球新冠肺炎疫情肆虐，推迟有关选举已成为国际社会的通行做法。中国全国人大常委会的决定是从实际情况出发、本着对香港市民生命安全和身体健康高度负责的态度而做出的。香港目前最紧迫的任务是集中力量进行疫情防控，没有什么比市民的生命安全更重要。

中国在韩侨民协会总会总会长王海军说，一些西方国家一边推迟本国选举，一边对香港推迟立法会选举进行无端指责，这是赤裸裸的双重标准。香港近期防疫形势十分严峻，如期举行选举可能加重疫情，危害香港市民健康。同时，不排除有市民因疫情无法正常行使投票权利的情况，这将妨碍选举公平公正。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，香港当前疫情严峻，第六届立法会继续履行职责符合国际惯例。香港推迟立法会选举纯属中国内部事务，国外“反中乱港”分子出于不可告人的险恶政治目的所发表的不实言论，应给予坚决反对和严正谴责。

坦桑尼亚江苏商会会长张路说，中国全国人大常委会的决定合理合法，有利于在当前形势下保障选举的公平公正，有利于维护香港市民健康。

日本驹泽大学法学部教授王志安说，这一决定是根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国香港特别行政区基本法》做出的，决定有利于维护香港特区的宪制秩序和法治秩序，确保特区政府正常施政和社会正常运行。

缅甸中华总商会常务副会长高景川说，香港新冠肺炎疫情形势严峻，推迟立法会选举是经过深思熟虑的选择，将得到香港社会的理解和认同。

乌干达律师查理斯·埃古·恩沃认为，在疫情肆虐的情况下，各国有权依据法律采取不同以往的方法。中国全国人大常委会通过的这一决定，有利于确保香港特区政府有效施政，有利于香港各界集中精力做好当前疫情防控。

乌克兰汉学家阿列克谢·科瓦尔认为，中国全国人大常委会决定让香港立法会继续履职，有利于维护香港法治秩序和社会稳定，使香港能够更好地恢复生产生活，符合香港人民的共同利益。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，推迟选举是当前疫情背景下通行的做法，即优先考虑公民安全健康。尽管很多国家都在推迟选举，但香港推迟立法会选举却遭到一些人批评，这充分暴露了他们居心叵测和实行双重标准。

（参与记者：刘金辉、高竹、倪瑞捷、陈威华、赵焱、陆睿、郭丹、车宏亮、张东强、张改萍、李东旭、白林、魏忠杰、李佳、张代蕾）

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 03 版）

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