本报北京8月12日电 （记者吴刚）外交部发言人赵立坚12日驳斥美国卫生与公众服务部部长阿扎在台湾大学发表的演讲，敦促阿扎停止政治作秀，“集中精力救美国民众的命”。

“我们再次正告美方，中方坚决反对美台以任何借口搞官方往来。在涉及中方核心利益的问题上，美国一些人切勿心存幻想和侥幸，玩火者必自焚。”赵立坚在当日例行记者会上说，“我也要提醒台湾当局，不要执迷不悟，甘当玩偶、仰人鼻息、挟洋自重、以疫谋独的把戏是死路一条。”

“关于抗疫问题，我们已经多次以时间线的方式介绍中方抗疫举措和成效，事实非常清楚。”他说，新冠肺炎疫情发生以来，中方本着公开、透明、负责任态度，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，全力遏制疫情扩散蔓延，积极开展国际防控合作。“中国政府坚持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷经得起时间和历史的检验。中国为全球抗疫付出的巨大牺牲和作出的重大贡献有目共睹。”

他表示，反观美国，当前美国新冠肺炎确诊病例已突破500万例，死亡病例逾16万。面对如此严峻的疫情形势，美国卫生领域的主要官员不坐镇抗疫前线、尽心尽责控制好国内疫情，弃数百万在病痛中挣扎的民众于不顾，远赴台湾地区政治作秀。

“这位美国官员是否知道，就在他所谓‘访问’的3天里，美国新增确诊病例超过15万，2000多人被疫情夺去生命。美方官员这波‘操作’再次证明，在他们眼中，美国人民的生命和政治私利相比一文不值。”赵立坚说。

“眼下美国疫情发展失控，这恐怕同阿扎部长有着直接关系。我们不知道他从哪里来的底气和勇气，竟然大言不惭地批评中国的抗疫成果。”赵立坚表示，阿扎之所以批评中国，是因为他想让中国当美国抗疫不力的“替罪羊”。停止政治作秀，集中精力救美国民众的命，这才是一个卫生部长的本职工作。“这位美方官员说，如果此类病毒出现在美国等地可能很容易就被遏制。我们期待他赶快展现自己真正的实力，早日遏制住国内疫情。”

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 03 版）

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