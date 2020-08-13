人民网>>国际

外交部驳美卫生部长台大演讲：

停止政治作秀

2020年08月13日04:36  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月12日电  （记者吴刚）外交部发言人赵立坚12日驳斥美国卫生与公众服务部部长阿扎在台湾大学发表的演讲，敦促阿扎停止政治作秀，“集中精力救美国民众的命”。

　　“我们再次正告美方，中方坚决反对美台以任何借口搞官方往来。在涉及中方核心利益的问题上，美国一些人切勿心存幻想和侥幸，玩火者必自焚。”赵立坚在当日例行记者会上说，“我也要提醒台湾当局，不要执迷不悟，甘当玩偶、仰人鼻息、挟洋自重、以疫谋独的把戏是死路一条。”

　　“关于抗疫问题，我们已经多次以时间线的方式介绍中方抗疫举措和成效，事实非常清楚。”他说，新冠肺炎疫情发生以来，中方本着公开、透明、负责任态度，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，全力遏制疫情扩散蔓延，积极开展国际防控合作。“中国政府坚持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷经得起时间和历史的检验。中国为全球抗疫付出的巨大牺牲和作出的重大贡献有目共睹。”

　　他表示，反观美国，当前美国新冠肺炎确诊病例已突破500万例，死亡病例逾16万。面对如此严峻的疫情形势，美国卫生领域的主要官员不坐镇抗疫前线、尽心尽责控制好国内疫情，弃数百万在病痛中挣扎的民众于不顾，远赴台湾地区政治作秀。

　　“这位美国官员是否知道，就在他所谓‘访问’的3天里，美国新增确诊病例超过15万，2000多人被疫情夺去生命。美方官员这波‘操作’再次证明，在他们眼中，美国人民的生命和政治私利相比一文不值。”赵立坚说。

　　“眼下美国疫情发展失控，这恐怕同阿扎部长有着直接关系。我们不知道他从哪里来的底气和勇气，竟然大言不惭地批评中国的抗疫成果。”赵立坚表示，阿扎之所以批评中国，是因为他想让中国当美国抗疫不力的“替罪羊”。停止政治作秀，集中精力救美国民众的命，这才是一个卫生部长的本职工作。“这位美方官员说，如果此类病毒出现在美国等地可能很容易就被遏制。我们期待他赶快展现自己真正的实力，早日遏制住国内疫情。”


　　《 人民日报 》（ 2020年08月13日 03 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved