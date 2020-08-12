综合消息：中东部分国家新冠疫情严峻

新华社贝鲁特8月11日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区部分国家疫情持续恶化。面对严峻形势，有关国家继续采取严格措施进行防控。

以色列国家新冠项目负责人龙尼·加姆祖11日说，由于接受病毒检测人数减少以及民众未能遵守疫情防控措施，全国范围“封城”很可能即将到来。以卫生部数据显示，截至11日晚，当天新增确诊病例1871例，累计86593例；累计死亡622例；累计治愈60080例。

黎巴嫩疫情也持续恶化。黎卫生部11日发布的数据显示，黎巴嫩新增确诊病例309例，累计7121例；累计死亡87例；累计治愈2377例。

沙特阿拉伯疫情同样不乐观。沙特卫生部11日宣布，该国过去24小时新增确诊病例1521例，累计291468例。由沙特主办的利雅得全球数字医疗峰会11日在线上开幕，讨论数字医疗技术在抗击新冠疫情和未来流行病中的作用。沙特国民警卫队卫生事务局首席执行官班达尔·纳维表示，数字医疗在抗击疫情方面发挥了关键作用，疫情为人们思考如何更好地抗击传染病提供了新的机会。

土耳其卫生部长科贾11日在社交媒体上表示，土当天新增确诊病例1183例，累计确诊243180例；累计死亡5873例；累计治愈226155例。科贾说，最近三天新增病例数最多的城市是伊斯坦布尔、安卡拉、孔亚、迪亚巴克尔、尚勒乌尔法。

突尼斯政府11日宣布，从15日起把法国、比利时和冰岛列为入境橙色国家。根据突尼斯规定，列为绿色的疫情轻微国家人员可以自由入境；列为橙色的疫情较重国家入境人员需要出示72小时内的核酸检测阴性结果并进行隔离；列为红色的疫情严重国家人员禁止入境。截至当天，突尼斯累计确诊病例1738例；累计死亡52例；累计治愈1272例。

阿联酋卫生和预防部11日数据显示，该国当天新增确诊病例262例，累计62966例；累计死亡358例；累计治愈56961例。阿联酋阿提哈德航空公司和阿联酋航空公司调整了核酸检测证明时效要求，从阿布扎比机场和迪拜机场出发的旅客，检测报告时间需在48小时以内，中转乘客的检测报告时间需在72小时以内。

还有一些中东北非国家11日更新了累计确诊病例数：伊朗331189例，伊拉克156995例，卡塔尔113646例，埃及95834例，阿曼82050例，巴林44804例，摩洛哥35195例，巴勒斯坦19594例，也门政府控制区1831例，叙利亚1327例，约旦1283例。（执笔记者：李良勇；参与记者：陈文仙、熊思浩、李碧念、苏小坡、杨元勇、黄灵、陈斌杰、王薇、涂一帆、冀泽、王峰、郑思远、郑一晗、马意翀）

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