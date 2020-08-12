“报告总部，一切运转良好！”

在龙源南非德阿风电项目中控室，主持人贝弗莉与6名项目员工开始直播连线。风电场上，一排排白色大型风力发电机高大挺拔，柳叶形的巨大扇叶徐徐转动，带动涡轮机将风能转化为电能。

8月10日，国家能源集团龙源南非公司举办了以“新能源，新生活”为主题的“云开放日”活动。公司当地员工贝弗莉用镜头带领观众深入德阿风电场，展示了项目的生产经营、疫情防控、履行社会责任等情况。

德阿风电项目位于南非北开普省德阿镇附近，于2017年建成并投入运营，是中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目。目前风电场共安装了163台风力发电机，也是南非规模最大的风力发电场。项目工程师莫尼卡说：“这些风力发电机全部由中国制造，德阿风电项目体现着南中两国的深厚友谊。”

当地一家早教中心的师生在直播镜头里看到贝弗莉和其他项目员工时，情不自禁地跳起了舞蹈。教师玛丽亚表示，龙源南非公司为中心捐赠了6间教室及教学设施。疫情防控期间，公司还资助早教中心，为小朋友们购买食品。截至目前，龙源南非公司已出资在德阿地区成立了4所儿童早教中心，并持续资助北开普省成绩优秀的大学生。

德阿风电场投入运营以来，每年为当地供应稳定的清洁电力约7.6亿千瓦时，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨，可满足当地30万户居民的用电需求。疫情防控期间，风电场为当地电网提供了超2亿千瓦时的清洁电力。

“为中国企业点赞！”“感谢中国朋友为我们带来了源源不断的清洁能源”……当天直播活动在南非电视台同步播出后，很多网友、观众留言表示，等疫情结束后，一定要前往项目现场实地参观。一些当地企业表示，对风能发电有了更多了解，打算在相关领域进行投资。

北开普省殷坦尼市经济发展部主任麦森加纳表示，项目建设运营为当地创造了就业机会，在帮助中小企业发展方面发挥了重要作用。南非独立传媒网站报道称，项目自投运以来，为南非供应了大量清洁能源，有效优化当地能源结构，缓解了南非的用电危机。

（本报约翰内斯堡8月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 16 版）

(责编：马昌)