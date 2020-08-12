东京——雨水利用融入日常生活（他山之石·走进一座城）

图①：村濑诚向记者展示家中雨水收集装置。

图②：墨田区政府工作人员向记者演示“路地尊”的使用方法。

本报记者 刘军国摄

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安装雨水收集设施、建立雨水渗透系统、普及雨水利用工程……多管齐下，东京有效缓解了雨季城市内涝问题，提高了水资源利用效率，也让人们树立了环保节水的观念。

东京多雨。雨水是这座城市的重要资源。然而，几十年前，排水不畅、污水倒灌一度是东京面临的棘手难题。近日，记者探访多地，了解东京雨水利用的经验。

多座大型建筑都建有蓄水池

窗外淅淅小雨，滴滴答答，落在屋顶，汇成小流进入管道。屋内厨房洗手池前，71岁的日本老人村濑诚打开水龙头，用玻璃杯接了半杯水，喝了一口后说“真甜”，然后给记者也接了半杯品尝。这半杯水不是普通的自来水，而是雨水。蒙蒙细雨中，村濑诚打着伞，带记者参观了房子旁边3米高的蓄水池、院里的小池塘、院外的小溪。与普通房屋不同，位于静冈县的村濑诚家屋顶安装了可以收纳雨水的管道设备，那半杯水就来自雨水管道系统，经过过滤，符合饮用水标准。

上世纪80年代初，一场暴雨让东京都墨田区遭遇严重内涝。下水道倒灌，多名住户家中污水横流。墨田区政府保健所工作人员村濑诚与同事们经过调研，决定将雨水储存起来而不是直接排入下水道。村濑诚告诉记者，当时正值日本知名运动场馆国技馆翻建。在他的积极建议和政府的支持下，国技馆建造了一个容积为1000立方米的蓄水池，这是当时亚洲最大的雨水利用设备。国技馆屋顶上的雨水经过收集、过滤后，既可以用于厕所、冷气设备，又可以在冬天用于化雪，或作为储备资源用于灾害应急。目前，可容纳1.2万人的国技馆，日常用水70%来自雨水。

国技馆的广泛知名度让雨水利用观念得到顺利推广。此后，墨田区的政府大楼、学校、博物馆、酒店等新建建筑，纷纷安装雨水利用系统。“墨田区十分重视雨水利用，要求在新建公共设施和大型建筑物时，应该积极安装雨水收集利用系统。”墨田区政府环境保护课工作人员高桥奈绪对记者介绍，1995年墨田区修改《开发指导纲要》，规定企业在开发1000平方米以上土地时应积极利用雨水。

如今，雨水收集和利用设施在东京随处可见。1000多座大型建筑都修建了蓄水池，许多穹顶体育馆将雨水利用作为场馆基础功能。在地标性建筑东京晴空塔，除了屋顶，两座空中观景台也能接取雨水。雨水经收集后被储存在晴空塔地下2635立方米的蓄水池内，不必消毒，只需用沙子过滤杂质，就可以用于清洁厕所、浇灌地面和屋顶花园，并为屋顶太阳能板降温，提高发电效率，有效节省了16%的自来水消耗量。

使年降水量的80%渗透到地下

在东京的人行道、停车场等地，透水路面或碎石路面随处可见，加上渗水井，这些设施都是为了加速雨水渗透到地下。

据悉，60年代，东京下水道系统按照每小时可排50毫米降雨的标准建造。建设时，东京大部分路面还是土地，渗水能力强。随着城市建设的加快，水泥路面不断扩展，渗水能力大幅降低，一旦下暴雨，城市内涝极易发生。

对此，东京采取多种措施提高路面渗透能力，避免都市洪水的同时，使雨水成为地下水的重要补给，促进生态水循环。2001年，东京制定《东京都雨水渗透指针》，通过修建透水性路面、侧沟、透水池、绿地等设施，使屋顶、庭院、运动场等场所的雨水渗入地下，避免积水。同时，政府严格规范施工标准和所用材料，目标是使每年降水量的80%都能渗透到地下。

东京都各区政府还积极鼓励居民在自家住宅安装雨水桶和雨水渗透系统，推出相应的补贴政策。例如，在东京都目黑区，政府对于私人住宅安装雨水桶和雨水渗透系统最多可分别发放5.6万日元（1元人民币约合15日元）、40万日元补贴，居民可在施工前凭施工计划和设计图到政府部门申请。

从小树立合理利用水资源观念

走在墨田区的大街小巷，随处可见名为“天水尊”的雨水桶和“路地尊”的地下储水设施。在一座“路地尊”前，记者看到几名嬉戏的儿童。“希望更多孩子来玩，了解‘路地尊’的用途和使用方法，从小养成利用雨水的习惯。”一位年过七旬的当地居民对记者表示。

“天水尊”主要由个人修建，雨水经屋顶管道流入这里，可用于浇花、洗车、房屋清洁。“路地尊”位于地下，可通过抽水泵将储存的雨水抽出，也可与其他水利设施连接。除供日常使用外，遇到火灾、地震等突发灾害时，人们可以将“路地尊”贮存的雨水抽出用以救灾，或过滤后作为饮用水应急。

为鼓励企业和个人修建“天水尊”等储水设施，墨田区政府1995年设立了雨水利用补贴，家庭和企业修建0.5立方米以下的雨水罐最多可获得2.5万日元补贴，中等规模的储水罐可获得补贴30万日元，5立方米以上的地下大规模储水设施最高可补贴100万日元。截至2019年3月，在面积为13.75平方公里的墨田区，共有670处雨水利用设施，可蓄水24396立方米。

在公共部门和居民的共同努力下，雨水利用已经融入东京市民的日常生活中，成为一种生活理念。在每年7、8月的酷暑时节，日本各地有户外泼水降温的习俗。在户外泼水活动中，东京都政府呼吁大家使用储存的雨水，得到民众支持。成立数十年的东京“雨水市民之会”经常办讲座、出书籍，向民众宣介雨水利用的重要性和方法，呼吁人们“从现在开始，从自己开始，参与到雨水利用之中”。东京都彩虹下水道馆等场馆定期举行科普讲座、互动游戏、模拟职业体验以及“一日游”参观活动，让孩子们从小树立合理利用水资源的观念。

（本报东京电）

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 17 版）

(责编：马昌)