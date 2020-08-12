“中国的帮助增强了我们抗疫信心”（患难见真情 共同抗疫情）

“终于可以回家啦。这段时间让我难忘！”在尼日利亚首都阿布贾依都方舱医院，阿吉博拉·摩西高兴地说。7月中旬，摩西被确诊感染新冠肺炎，经过10多天的救治，摩西病愈出院。

依都方舱医院由中国土木工程集团尼日利亚有限公司（简称中土公司）在3月份改造完成并投入使用，几个月来为助力当地抗击疫情发挥了重要作用。截至目前，该医院共收治新冠肺炎患者602人，已治愈出院531人、转院10人。

今年3月，面对疫情挑战，尼日利亚联邦首都地区部部长贝罗曾为如何能尽快建设方舱医院、提升救治能力焦急万分。他来到中土公司运营事业部，希望在两周内将城铁车辆段综合维修中心大楼改建为方舱医院。

公司项目部的中方留守人员立即转战改造工作，包括要引入供水与市电，改造大厅、洗衣间、厕所，新建消毒间、换衣间等功能房，搬运、组装病床和医疗设备……经过两天现场勘查，各部门火速明确方案和任务。

负责室内装修的张红才带着3名员工进行水路改造，从早上6点多工作到晚上10点，4天的紧张作业终于改造好水管线路。电路改造也不容易。大楼附近有铁轨，地下光缆和管道比较密集。负责电力系统改造的赵东说：“为了保护好这些设备，我们埋电线杆时要趴在地上仔细检查一根根管线。时间紧、任务急，大家争分夺秒，没有一句怨言。”

与此同时，在阿布贾封城的情况下，工作人员带着特别通行证，挨家挨户敲门向商家购买材料。公司其他项目部也迅速送来急需的物资：阿布贾航站楼项目部送来脚手架、地面漆、电缆；卡诺项目部送来医用屏风；运营事业部从仓库里翻出水暖材料。“为了搭建钢结构的消毒间，我们把原来的保安房都拆了，终于凑齐了建筑材料……”负责新建消毒间的张贵回忆道。

两周时间，一座5层楼、拥有506个床位的方舱医院按时交付。看到窗明几净的病房、一排排设施配备齐全的床位，尼联邦首都地区部执行秘书长乌马尔连声称赞。

“中国的帮助增强了我们抗疫信心。”在中土公司工作了7年多的高级技术员伊科说，面对困难，中国建设者的专业技术和敬业精神尤其令人钦佩。

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 03 版）

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