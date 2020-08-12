疫情冲击下的世界正经历深刻变化，国际交流和人员贸易往来受到阻滞，全球产业链和供应链遭到重大冲击，逆全球化思潮泛起。面对挑战，中国坚持深化改革、扩大开放，加强科技领域开放合作，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。接受本报采访的多位国际人士认为，中国为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展作出重要贡献。

“为维护区域供应链稳定发挥了重要作用”

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，中国充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环，为本国经济发展增添动力，带动世界经济复苏。

今年上半年，智利矿业产品对华出口额同比增长13.8%。有研究报告指出，中国经济回暖、需求复苏，是带动拉美国家原材料出口反弹的重要因素；中欧班列开行数和货物发送量同比大幅增加；波兰前驻华外交官沙法什称，中欧班列为欧洲带去防疫和生产物资，帮助欧洲尽快实现复工复产，发挥了独特作用；6月底，首批哥伦比亚牛油果运抵上海，哥伦比亚总统杜克说，此时启动牛油果对华出口将提振哥伦比亚农业的信心……

中国与世界经济深度融合。中国通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，实现更加强劲的可持续发展。6月，中国货物贸易进出口同比增长5.1%，其中进口增长6.2%，便是有力的例证。

日本瑞穗综合研究所首席经济学家长谷川克之说，中国经济有望持续稳定增长，这对日本企业有很大吸引力，中国在日本企业发展战略中占据着非常重要的位置。

面对疫情挑战，中国大力开展抗疫国际合作，全面推进复工复产，支持相关国家疫情防控，为全球产业链供应链稳定作出积极贡献。

不久前，中国企业自主集成的巴西国家石油公司项目实现首次产油，一艘35万吨世界级“海上油气工厂”正式投产。该项目负责人佩德罗萨感谢中国企业克服疫情影响，保证了项目顺利复工和投产。

“中国有序推进复工复产，为维护区域供应链稳定发挥了重要作用。”国际货币基金组织亚太部主任李昌镛称赞道。

“授人以渔，促进当地实现可持续发展”

一花独放不是春，百花齐放春满园。

近年来，中国在自身不断发展的同时，秉持人类命运共同体理念，深度参与全球科技治理，推动科技创新，为增进各国人民福祉、实现全球可持续发展不断作出新贡献。

“菌草和旱稻种植技术的推广，使我们的人民摆脱了饥饿威胁，增加了收入。”巴布亚新几内亚东高地省前省长拉法纳玛说，中国与多国分享水稻杂交、大棚蔬菜种植、菌草种植等技术，“真正实现授人以渔，促进当地实现可持续发展”。

阿里巴巴旗下的云计算平台阿里云近日宣布，将在印度尼西亚启动其在当地的第三座数据中心，为当地用户提供更丰富的数据与网络服务。此外，阿里云还计划在菲律宾打造“生态联盟”，培养技术人才以支持当地企业实现数字化转型。

“中国在发展数字基础设施等方面走在世界前列，是东盟推动本地区数字经济发展的珍贵伙伴。”东盟秘书长林玉辉说。

科学无国界，创新无止境。数字基础设施是中国近年来重视科技创新发展的体现。在德国科隆经济研究所经济学家克里斯蒂安·鲁舍看来，中国2019年全社会研发支出达2.17万亿元人民币，占国内生产总值的2.19%，科技进步贡献率达59.5%。“得益于重视和投入，中国涌现出许多优秀的创新型企业，德国和德国企业都从合作中获益良多。”

中国正通过多种创新合作机制架设起国际科技合作的桥梁，以国际科技合作助力共建人类命运共同体。

目前，中国参加的国际组织和多边机制超过200个，与10多个主要经济体建立创新对话机制，实施“一带一路”科技创新行动计划，积极参与国际大科学计划和大科学工程，在解决全球性问题中的参与度和影响力显著提升。

中国北斗系统可全天候为全球各类用户提供高精度和高可靠的定位、导航、授时服务，已在交通运输、农业渔业、减灾救灾等各行业得到广泛应用，东盟、南亚、东欧、西亚、非洲陆续加入北斗“朋友圈”，成果共享、合作共赢。

中国发起和主导的最大国际合作科学项目——增强型X射线时变与偏振空间天文台（eXTP），旨在通过X射线探索黑洞和中子星等天体，合作成员包括欧洲地区20多个国家的科研机构。

不拒众流，方为江海。中国企业和科研人员勇挑重担，与国际同行齐心协力，为世界贡献了中国智慧和中国力量。

“推动全球化向着更加包容普惠的方向发展”

欲粟者务时，欲治者因势。

当前，全球疫情和国际经济形势依然严峻复杂，但从长远看，经济全球化仍是历史潮流。中国始终坚持对外开放，在不断融入世界经济的同时，为促进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化发挥着重要作用。

今年6月，区域全面经济伙伴关系协定部长级视频会议举行，与会各方决定致力于年内签署协定；同月，第二十二次中国—欧盟领导人会晤通过视频方式举行，双方希望今年完成中欧投资协定谈判；7月，金砖国家第十次经贸部长会议以视频形式举行，五国承诺共同维护多边贸易体制，反对单边主义、保护主义，支持世界贸易组织必要改革……世贸组织总干事阿泽维多评价：“中国正在国际多边贸易体系中发挥更积极的作用，推动全球化向着更加包容普惠的方向发展。”

当今世界，各国利益高度融合，人类是休戚与共的命运共同体，合作共赢是大势所趋。

中国始终践行对外开放、合作共赢的理念，推动构建开放型世界经济。今年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》出台，着力打造引领中国新时代对外开放的重要开放门户；中国国际进口博览会为世界各国展示国家形象、加强贸易往来搭建广阔平台；共建“一带一路”倡议帮助有效打通了世界贸易与投资通道……新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬说，中国坚持扩大开放，以实际行动回应国际上一些反全球化论调，向国际社会展示中国维护全球多边合作的决心。

只有团结合作才能战胜危机。顺应经济全球化大趋势，以构建人类命运共同体理念为引领，努力实现更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作，才能创造更加美好的未来。

（本报北京、里约热内卢、东京、曼谷、柏林、约翰内斯堡8月11日电 记者俞懿春、刘慧、张远南、吴杰、刘军国、林芮、花放、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 03 版）

(责编：曹昆、马昌)