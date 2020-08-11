综合消息：非洲新冠死亡病例超2.3万 多国坚持防控不放松

新华社坎帕拉8月10日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心10日数据显示，非洲累计新冠确诊病例超过104万例，累计死亡病例超过2.3万例，累计治愈超过73万例。该中心敦促各国严格遵守公共卫生和疫情防控措施。同时多国也强调要坚持疫情防控不放松。

非洲疾病预防控制中心披露，为防止疫情传播，大约34个非洲国家处于“全面关闭边境”状态，约有41个国家或地区强制性要求公众使用口罩，并强调非洲卫生机构应预防医护人员防护用品严重短缺等危机。

南苏丹卫生部新闻发言人图·洛伊10日表示，南苏丹新冠检测量较少，确诊病例也较少。尽管过去几周确诊病例很少，政府仍担心病毒在社区不断传播。南苏丹卫生部与世界卫生组织以及其他合作伙伴开始展开社区调查，以掌握社区传播的趋势和严重程度，并采取措施防控疫情。

津巴布韦卫生部10日表示，一名3周大的婴儿因新冠死亡，成为该国死于新冠的最年幼患者。该国已有480名医护人员确诊感染，占该国确诊病例总数的10.3%。该部呼吁政府向一线医护人员提供更多防护设备，保障他们的身体健康和生命安全。

莫桑比克10日新增新冠确诊病例142例，为单日新增病例最多的一天，累计确诊2411例，其中16例死亡，860例治愈。首都马普托市成为继北部城市彭巴和楠普拉之后的第三个发生社区传播的城市。

赞比亚卫生部长奇塔卢·奇卢菲亚10日表示，由于确诊人数和死亡人数持续快速增加，一些商业行为现阶段将仍被禁止。政府很快会派警察在公共场合监督民众是否遵守防疫措施。

作为非洲疫情最严重的国家，南非10日报告新增新冠确诊病例3740例，累计确诊563598例，累计治愈417200例，累计死亡10621例。

中国字节跳动公司10日向埃塞俄比亚捐赠了一批新冠病毒检测试剂盒。埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞对中国政府以及中国公司持续性的支持表示感谢。她说，这次的捐赠将会增强该国病毒检测能力，助力防控新冠疫情。（执笔记者：张改萍；参与记者：荆晶、聂祖国、王守宝、邢建桥、许正、吴长伟、赵宇鹏、郑扬子、李斯博、高竹、白林、杨孟曦、张玉亮、吕天然）

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