综合消息：中东一些国家呼吁民众严格遵守防疫规定

新华社喀土穆8月10日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情在中东地区持续蔓延，一些国家要求民众严格遵守在公众场合佩戴口罩、保持社交距离等防疫规定。

约旦卫生部10日说，该国新增新冠确诊病例16例，其中本土新增14例，累计确诊1268例，累计死亡11例。鉴于目前新增本土病例反弹，政府当日宣布，自15日起将强制要求民众在公众场合佩戴口罩和手套，保持社交距离，违者将被处以罚款。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部10日发布的新冠疫情数据显示，该国当天对58953人进行了新冠病毒检测，其中新增确诊病例179例，累计确诊62704例；累计死亡357例，累计治愈56766例。阿联酋政府疫情通报会发言人奥马尔·哈马迪表示，近期许多确诊病例是在家庭聚会等场合感染病毒。与人们在公众场合遵守佩戴口罩和保持社交距离等强制性防疫规定不同，私人和家庭聚会经常忽视这些，因而造成群体性感染。

以色列卫生部10日晚公布的数据显示，当天该国新增确诊病例1720例，累计确诊84722例；新增死亡13例，累计死亡613例；新增治愈1465例，累计治愈58998例。以色列财政部10日表示，以色列已启动一项刺激工业和高科技领域投资和就业的计划，旨在在新冠危机中加强该国的制造业和高科技产业。以色列内阁9日宣布采取进一步疫情防控措施，主要包括餐馆等场所室内聚集人数不能超过10人，室外不能超过20人；酒吧、夜总会、游乐园等继续关闭等。

伊拉克卫生部10日发表声明说，该国当天新增新冠确诊病例3484例，创该国自疫情暴发以来的新高。截至当日伊拉克累计确诊153599例，累计死亡5464例，累计治愈10970例。连日来伊拉克疫情有不断恶化的趋势。伊拉克卫生部副部长哈齐姆·朱迈利当日表示，卫生部已与多家跨国疫苗生产企业联络，接洽疫苗订购事宜。

埃及卫生部10日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例174例，累计确诊95666例；新增死亡病例26例，累计死亡5035例；累计治愈53779例。埃及官方《金字塔报》当天报道说，根据卫生部长哈拉·扎耶德的要求，埃及境内部分已经关闭的隔离医院将于本周重新开始运行，以应对9月可能暴发的第二波疫情。

黎巴嫩卫生部10日发布的数据显示，该国新增确诊病例295例，累计确诊6812例，累计死亡80例，累计治愈2290例。黎巴嫩当地媒体报道，4日贝鲁特港大爆炸发生后，包括3家大型医院在内，至少15家医疗机构的建筑物在爆炸中不同程度受损，影响收治患者，医院人满为患，再加上游行示威等人群聚集，对防疫造成巨大挑战。

阿尔及利亚10日宣布，该国新增确诊病例498例，累计确诊35712例，累计死亡1312例，累计治愈24920例。阿政府10日表示正考虑大学在秋季逐步恢复上课。

土耳其卫生部长科贾10日在社交媒体上表示，土耳其当天对62219人进行了新冠病毒检测，其中1193人检测结果呈阳性。至此土耳其累计确诊241997例，新增死亡病例14例，累计死亡5858例，累计治愈224970例。因为疫情原因而暂停的俄罗斯到土耳其度假城市安塔利亚航班重新开通，从俄罗斯来的第一批519名俄罗斯旅客已抵达安塔利亚。

还有一些国家10日更新了累计确诊病例数：沙特阿拉伯289947例，卡塔尔113262例，伊朗328844例，阿曼81787例。（执笔记者：马意翀；参与记者：尚昊、陈斌杰、涂一帆、郑思远、王峰、黄灵、杨元勇、郑一晗、李良勇、冀泽、陈霖、潘晓菁、王薇、苏小坡、张淼、熊思浩、李碧念）

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