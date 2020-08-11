新华社索非亚8月10日电 综述：欧洲多国疫情卷土重来 防疫趋向“常态化”

新华社记者

佩戴口罩、居家隔离、核酸检测、视频会议，随着欧洲多国疫情“卷土重来”，各国政府的防疫措施趋向“常态化”。

丹麦卫生和交通部门10日宣布，由于最近一段时间疫情在多个城市“卷土重来”，政府要求奥胡斯等6个城市从11日起强制实行“公交口罩令”，并在购物时也佩戴口罩。

法国巴黎市政府日前发布公报，要求自8月10日8时起一个月内，11岁以上民众在户外场所必须佩戴口罩，不遵守规定者将被处以135欧元的罚款。由于法国一些地区疫情反弹，法国从7月20日开始执行强制要求民众在封闭公共场所佩戴口罩的法令。

10日开始，德国首都柏林等三个联邦州的中小学开始了新学期，这些州要求复课师生佩戴口罩。德国教师协会表示，赞成在课堂上强制佩戴口罩，这是防范第二波疫情必须做出的牺牲。

随着瑞士疫情出现反弹，瑞士联邦公共卫生部门要求，人们外出时必须与非同一家庭的人保持1.5米以上的距离，否则必须戴口罩。越来越多的广告也呼吁人们戴口罩外出。

希腊政府10日宣布了更加严厉的抗疫措施，取消原定于9月5日至13日举行的塞萨洛尼基国际博览会；从8月17日起，从瑞典、捷克、比利时、西班牙和荷兰乘坐飞机入境的旅客，以及所有从陆路口岸进入希腊的人员必须持有入境前72小时内的新冠病毒检测阴性报告。

芬兰政府10日宣布，从即日起，要求所有来自高风险国家的入境者进行14天隔离，他们将被允许在家里进行隔离。违反隔离规定将构成犯罪行为，面临最长三个月监禁或高昂罚款。

根据爱尔兰政府的法令，从8月10日起，除特殊人群外，所有人在商店和购物中心必须戴口罩，否则将面临最高2500欧元罚款或半年徒刑。此前，爱尔兰政府已规定，所有人乘坐公共交通工具必须戴口罩。

意大利卫生部日前表示，近日该国一些地区出现的疫情聚集性暴发并不表明疫情已经失控，从全国范围来看并没有出现疫情二次暴发。意大利多个大区政府敦促中央政府加快快速检测技术的认证进程，以便对入境者加强检测。拉齐奥大区宣布，很快将对从疫情严重国家进入意大利的人强制进行检测。

东欧国家的疫情仍然没有出现“拐点”。罗马尼亚、波兰、塞尔维亚等国的全国紧急状态一再延长。这些国家的民众对防疫措施似乎已经习以为常，在公交城铁、购物中心、餐馆酒吧等公共场所，民众都能够自觉戴上口罩，保持一定的距离。

克罗地亚旅游局10日公布的数据显示，该国旅游业继续复苏。8月1日至9日共接待100多万国内外游客，达到去年同期游客人数的70％，远高于预期水平。

瑞典服务业指数已连续三个月上涨。数据表明，服务业正在全面复苏，而且速度快于预期。（执笔记者：王欣然；参与记者：陈俊侠、林晶、张毅荣、林惠芬、李晓鹏、和苗、张琪、石中玉、温新年、陈占杰、高磊、陈晨、朱昊晨）

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