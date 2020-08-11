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全球疫情简报：美机构统计全球病例超2000万 世卫总干事说抗疫成功希望仍在

2020年08月11日10:39  来源：新华网
 

新华社北京8月11日电 10日全球疫情简报：美机构统计全球病例超2000万 世卫总干事说抗疫成功希望仍在

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间10日10时（北京时间10日16时），全球累计新冠确诊病例较前一日增加253409例，达到19718030例；死亡病例增加5719例，达到728013例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间11日7时35分，全球累计新冠确诊病例达20001019例，死亡病例为733897例。美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例达5085821例，死亡病例为163370例。

新闻事件

世界卫生组织总干事谭德塞10日表示，抗疫成功希望仍然存在，有效应对新冠大流行需要各国领导人加紧行动，同时民众需要接受新的防疫措施。

世界卫生组织专家10日表示，过往经验显示，要找到新冠病毒的动物源头以及探究病毒如何打破物种界限，可能耗时耗力、困难重重。

欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯9日接受德国《商报》采访时表示，有积极迹象表明，第一款用于预防新冠感染的疫苗有望在今年年底或明年年初上市。

菲律宾卫生部10日通报，截至当地时间10日20时，该国新增新冠确诊病例6958例，创单日新增病例数新高。这也是继8月4日该国报告6352例新增新冠病例之后，一周之内第二次单日新增病例超过6000例。

澳大利亚联邦政府副首席医疗官迈克尔·基德10日说，截至当天中午，该国过去24小时内新增新冠死亡病例19例，创单日新增死亡病例数新高。新增死亡病例全部来自当前疫情最严重的维多利亚州。

涉华动态

中国抗疫医疗专家组10日在阿塞拜疆进行调研交流，先后访问阿国立临床医院、苏姆盖特市立医院和巴库血液中心，与阿方同行进行业务交流，并介绍中国在新冠肺炎救治方面的成熟做法。

(责编：艾雯、燕勐)
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