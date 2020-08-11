综合消息：俄总统强调新冠流感同防 部分中亚国家疫情有所缓和

新华社莫斯科8月10日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯总统普京日前强调在秋冬流感季，须注重同时防范新冠和流感疫情。近期外高加索和中亚局部地区新冠疫情发展有所缓和，相关国家正张弛有度地安排继续防控。

据俄防疫指挥部10日消息，过去24小时俄新增确诊病例5118例，累计892654例；其中莫斯科市新增确诊694例，累计248228例；全俄新增死亡病例70例，累计15001例；新增治愈3259例，累计696681例。

据俄总统网站10日消息，俄总统普京日前与卫生防疫官员举行视频会议时指出，在2020至2021年的秋冬流感季，俄联邦和各地方政府须保留和必要时增加专门收治新冠患者的病床，并做好防治流感和急性呼吸道疾病、隔离各类传染病患者等准备；保证治疗新冠和其他呼吸道疾病的药品生产和供应；注射流感疫苗的民众须达总人口的60%。专家介绍，如果某人同时感染新冠和流感，将非常危险。

乌克兰10日新增确诊1008例，累计81957例；新增治愈387例，累计44359例；新增死亡25例，累计死亡1922例。乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫10日表示，为应对目前该国新冠住院患者增多和可能出现的第二波新冠疫情，乌克兰各州正加紧改造一批医院，增加病床、购置呼吸机、测试试剂和防护用品。

在外高加索地区，亚美尼亚10日新增确诊23例，累计40433例，累计治愈32616例，累计死亡796例。格鲁吉亚10日新增确诊25例，累计1250例，累计治愈1010例，累计死亡17例。格鲁吉亚国家疾控中心主任加姆克列利泽10日强调，新冠病毒并未被完全击败，格民众需坚持戴口罩，保持安全社交距离，注意个人和公共卫生，避免前往人员聚集场所。

在中亚地区，截至10日，塔吉克斯坦累计确诊新冠病例7706例，累计治愈6484例，累计死亡62例。哈萨克斯坦累计确诊99442例，累计治愈72523例，累计死亡1269例。哈萨克斯坦卫生部10日表示，该国已度过疫情最艰难时期，但民众应继续严格遵守防疫措施。

乌兹别克斯坦10日新增确诊623例，累计确诊30820例，累计死亡196例，累计治愈22042例。鉴于局地疫情有所缓和，该国中部的布哈拉州自10日起在严格遵守卫生防疫要求前提下允许餐饮、宾馆和建材市场等行业复工，这是近期该国继费尔干纳州后第二个逐步放松隔离措施的地区。

吉尔吉斯斯坦10日新增确诊258例，累计40177例；新增死亡6例，累计1474例；新增治愈407例，累计32229例。吉新冠防控指挥部9日宣布，由于境外输入新冠病例减少，吉不再对入境旅客集中隔离。旅客只需填写流行病学调查问卷，并在手机上下载具有定位功能的应用程序然后自我隔离。（执笔记者：栾海；参与记者：李东旭、李铭、任军、蔡国栋、关建武）

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