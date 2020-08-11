美“快速检测策略”曝短板

美国约翰斯·霍普金斯大学9日最新数据显示，短短17天内，美国累计新冠确诊病例从400万例飙升至500万例。美国政府希望推广快速病毒检测，以求尽早控制疫情。

美国媒体报道，新检测方法快速、便宜，却面临供应短缺难题；它还有精准度相对不高的缺陷，可能不利于老年人这一易感高危群体防疫。

【供不应求】

美国《政治报》9日报道，美国政府希望推广的新型检测方法包括新冠病毒抗原检测，可甄别病毒表面蛋白，半小时内可出结果。目前常用的实验室检测甄别的是病毒基因物质，正常情况下数小时出结果。

抗原检测准确度低于实验室检测，但越来越多公共卫生专家认为，牺牲准确度换速度“值得一赌”。因为美国眼下实验室检测样本积压严重，受检者通常要数天后才能获取结果，这不利于公共卫生部门迅速隔离感染者并追踪其接触者。不少人希望推广快速检测方法，以便在10月流感季来临前遏制美国疫情。

美国卫生与公众服务部分管病毒检测事务的助理部长布雷特·吉鲁瓦尔先前说，希望9月时实现每月做快速检测2000万次。但一些专家预估，为确保学校、医疗机构等重要场所安全运转，10月时美国恐怕每周需做多达2500万次检测。

目前仅有两家制造商的抗原检测试剂盒获准在美国上市，其中一家是美国奎德尔公司。企业总裁兼首席执行官(CEO)道格·布赖恩特上周告诉投资人,“需求远超快速抗原检测领域制造商产能”，这一情形“至少持续数个季度”。

另一制造商BD公司打算7月至9月共生产1000万套试剂盒，10月增产至每月800万套，2021年3月前达到月产1200万套。企业总裁兼CEO汤姆·波伦6日说，“至少在可预见的未来”，抗原检测试剂盒将供不应求。

美国非营利养老服务行业协会“领先年龄”总裁兼CEO凯蒂·史密斯·斯隆说, 各家疗养院完全不知道他们能采购多少抗原检测试剂盒，分销商说可能数月后才会有大批量供应。美国7个州的州长4日宣布，将向奎德尔和BD公司联合采购350万套试剂盒，希望以此刺激制造商扩大产能。

【效果存疑】

《政治报》分析，美国联邦政府上月宣布以重疫区为起点、向全国逾1.5万家疗养院分发抗原检测工具，包括试剂盒和分析样本的仪器。只是，按照这一计划，每家疗养院根据规模大小只能分到150到900套试剂盒，而且最长3个月才能分发到位。一旦用光政府配给，疗养院只能“自食其力”。

疗养业界人士对抗原检测的准确率也心存顾虑，认为需审慎推广。

缅因医疗界负责人协会发言人贾巴尔·法泽利是老年医学医师，准备建议他负责监管的3家疗养院放弃使用抗原检测。“在疗养院里，一个假阴性检测结果就能引发灾难。”

急性和长期护理医学协会执行总监克里斯·拉克斯顿另外指出，协会旗下不少疗养院反映，眼下两家抗原检测供应商对检测人员培训没提供多少支持，甚至没有就操作检测人员需要何等临床背景提出建议。

即便如此，一些人依然看好快速检测前景。洛克菲勒基金会分管抗疫事务的乔纳森·奎克认为：“从控制传染病的角度看，快速、高频率（的检测）胜过慢速而高准确率（的检测）。”

联邦政府投入15亿美元，资助美国国家卫生研究院一个提高病毒检测技术的研究项目。项目牵头人布鲁斯·特伦伯格预测，入秋时，政府投入将对提高美国检测能力“产生实质性影响”。（海洋）（新华社专特稿）

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