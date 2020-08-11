人民网>>国际

美“快速检测策略”曝短板

2020年08月11日08:36  来源：新华网
 

美国约翰斯·霍普金斯大学9日最新数据显示，短短17天内，美国累计新冠确诊病例从400万例飙升至500万例。美国政府希望推广快速病毒检测，以求尽早控制疫情。

美国媒体报道，新检测方法快速、便宜，却面临供应短缺难题；它还有精准度相对不高的缺陷，可能不利于老年人这一易感高危群体防疫。

【供不应求】

美国《政治报》9日报道，美国政府希望推广的新型检测方法包括新冠病毒抗原检测，可甄别病毒表面蛋白，半小时内可出结果。目前常用的实验室检测甄别的是病毒基因物质，正常情况下数小时出结果。

抗原检测准确度低于实验室检测，但越来越多公共卫生专家认为，牺牲准确度换速度“值得一赌”。因为美国眼下实验室检测样本积压严重，受检者通常要数天后才能获取结果，这不利于公共卫生部门迅速隔离感染者并追踪其接触者。不少人希望推广快速检测方法，以便在10月流感季来临前遏制美国疫情。

美国卫生与公众服务部分管病毒检测事务的助理部长布雷特·吉鲁瓦尔先前说，希望9月时实现每月做快速检测2000万次。但一些专家预估，为确保学校、医疗机构等重要场所安全运转，10月时美国恐怕每周需做多达2500万次检测。

目前仅有两家制造商的抗原检测试剂盒获准在美国上市，其中一家是美国奎德尔公司。企业总裁兼首席执行官(CEO)道格·布赖恩特上周告诉投资人,“需求远超快速抗原检测领域制造商产能”，这一情形“至少持续数个季度”。

另一制造商BD公司打算7月至9月共生产1000万套试剂盒，10月增产至每月800万套，2021年3月前达到月产1200万套。企业总裁兼CEO汤姆·波伦6日说，“至少在可预见的未来”，抗原检测试剂盒将供不应求。

美国非营利养老服务行业协会“领先年龄”总裁兼CEO凯蒂·史密斯·斯隆说, 各家疗养院完全不知道他们能采购多少抗原检测试剂盒，分销商说可能数月后才会有大批量供应。美国7个州的州长4日宣布，将向奎德尔和BD公司联合采购350万套试剂盒，希望以此刺激制造商扩大产能。

【效果存疑】

《政治报》分析，美国联邦政府上月宣布以重疫区为起点、向全国逾1.5万家疗养院分发抗原检测工具，包括试剂盒和分析样本的仪器。只是，按照这一计划，每家疗养院根据规模大小只能分到150到900套试剂盒，而且最长3个月才能分发到位。一旦用光政府配给，疗养院只能“自食其力”。

疗养业界人士对抗原检测的准确率也心存顾虑，认为需审慎推广。

缅因医疗界负责人协会发言人贾巴尔·法泽利是老年医学医师，准备建议他负责监管的3家疗养院放弃使用抗原检测。“在疗养院里，一个假阴性检测结果就能引发灾难。”

急性和长期护理医学协会执行总监克里斯·拉克斯顿另外指出，协会旗下不少疗养院反映，眼下两家抗原检测供应商对检测人员培训没提供多少支持，甚至没有就操作检测人员需要何等临床背景提出建议。

即便如此，一些人依然看好快速检测前景。洛克菲勒基金会分管抗疫事务的乔纳森·奎克认为：“从控制传染病的角度看，快速、高频率（的检测）胜过慢速而高准确率（的检测）。”

联邦政府投入15亿美元，资助美国国家卫生研究院一个提高病毒检测技术的研究项目。项目牵头人布鲁斯·特伦伯格预测，入秋时，政府投入将对提高美国检测能力“产生实质性影响”。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved