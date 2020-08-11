阿政府将释放所有塔利班在押人员

阿富汗大支尔格会议8月9日通过决议，同意释放400名有争议的塔利班在押人员，从而为开启内部对话铺平道路。大支尔格会议亦称大国民会议，由阿富汗高级和平委员会组织，部族长老、各界精英及青年代表等参与磋商，讨论推动政府与塔利班和谈及巩固民族和解进程等议题。

阿富汗总统加尼在大支尔格会议的闭幕讲话中对这一决议表示欢迎。阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉说，这一决议已消除了所有和平对话面临的障碍。阿富汗政府与塔利班方面交换在押人员是今年2月底达成的和平协议内容之一。根据协议内容，阿富汗政府下令释放5000名塔利班在押人员，塔利班则保证释放1000名政府在押人员。

3月初，加尼下令开始释放塔利班在押人员，以便为阿人内部对话扫清障碍，但双方交换在押人员的进程多次中断。7月7日，阿富汗政府曾宣布中止释放最后一批600名塔利班在押人员，称他们犯有严重罪行。塔利班方面则坚称，释放所有在押人员是启动阿富汗内部对话的必要条件。阿政府后来释放了其中的200人。

阿富汗塔利班分管政治事务的领导人巴拉达尔近日与美国国务卿蓬佩奥举行视频会谈。塔利班发言人表示，双方讨论了阿富汗局势、释放在押人员、启动阿富汗内部对话等内容。

近来，阿富汗政府和塔利班方面多次商谈启动内部对话事宜，不久前的宰牲节停火再度释放了积极信号。巴基斯坦国际政治专家哈姆扎·里法特指出，随着美军开始陆续撤离阿富汗，阿富汗政府遏制“伊斯兰国”等极端组织的力量有所减弱，因此各方认识到，必须尽快启动实质性的内部对话。

有分析认为，由于美国今年将举行大选，美国现政府和塔利班都希望尽快落实美塔和平协议。美方为此持续向阿富汗政府施压，敦促其履行和平协议中的有关内容。阿拉伯新闻网的一篇分析文章则认为，即便阿富汗开启内部对话，双方的武装冲突恐怕也不易平息，甚至可能加剧。

联合国阿富汗援助团发布的最新统计数据显示，阿富汗冲突今年上半年共造成1282名平民死亡、2176名平民受伤。联合国秘书长阿富汗特别代表兼联合国阿富汗援助团团长莱昂斯敦促各方停止暴力活动，“冲突各方应反思暴力事件给阿富汗人民带来的伤害，采取果断行动，尽早回到谈判桌前”。

（本报伊斯兰堡8月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 17 版）

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