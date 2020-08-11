网站首页
时政
国际
财经
台湾
军事
观点
领导
人事
理论
法治
社会
产经
教育
科普
体育
文化
书画
房产
汽车
旅游
健康
视频
知识产权
登录
注册
退出
登录人民网通行证
立即注册
记住登录状态
忘记密码？
人民网
>>
国际
黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜宣布政府辞职
2020年08月11日01:00 来源：
新华网
新华社快讯：黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜10日宣布政府辞职。
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载
手机人民网
人民视频客户端下载
人民智云客户端下载
领导留言板客户端下载
人民智作
相关新闻
黎巴嫩遭遇极端雨雪天气 多处叙利亚难民营艰难度日
一声巨响！以色列军队再炸黎巴嫩真主党地道
黎巴嫩官员：以对叙空袭险些波及两架民航飞机
首相辞职搅动比利时政坛，国王“暂时搁置”内阁辞职请求
赴黎巴嫩维和部队的中文班
俄罗斯援助黎巴嫩武器遭拒？黎总理斥传言
黎巴嫩真主党考虑减少在叙利亚武装人员数量
法部长因“失望”辞职 马克龙任命新人选
关注人民网微信
微信
微博
手机人民网
领导留言板
热点推荐
【网连世界】各国如何破解"就业难"
【网连世界】疫情+"高考"?各国怎么解
【网连世界】零工劳动者权益如何保障
【网连世界】各国如何出招纾困旅游业
【网连世界】海外华人看国外如何战疫
视频新闻
探访解放碑夜市
暴雨后村民齐捞鱼
微视频《守护》
丈夫雨中撑伞护妻
外交部回应美开展境外生物军事化活动
目前大部分智能手机均已支持北斗功能
超燃MV震撼发布！献给海军潜艇兵
热点排行
约50头麋鹿种群现身江苏盐城条子泥湿地
援鄂医疗队员代表受邀游湖北
张勇、刘国周任广东省深圳市副市长(图/…
人民日报人民论坛：“只有中国共产党才能…
人民日报评论部：人不负青山 青山定不负人
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved