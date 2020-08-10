新华社达卡8月10日电 通讯：“一带一路”上的抗疫前行——记中企承建孟加拉国铁路建设项目取得重大进展

新华社记者刘春涛

在建的帕德玛大桥铁路连接线项目（简称连接线项目）是孟加拉国重点基础设施项目。新冠疫情期间，占地11亩的连接线项目轨枕生产厂区建设完成，并于7月中旬通过孟方验收。

作为“一带一路”建设的积极参与者，孟加拉国近年来在许多重大基建项目上与中国开展合作，长约170公里的连接线项目就是其中之一。该项目由中国中铁承建，总价超过31亿美元，建成后将极大促进孟加拉国及南亚区域互联互通和经济发展。

据项目部介绍，作为连接线项目重要节点工程，该厂区将成为孟加拉国首个全自动轨枕生产厂。其轨枕生产线设备全部来自中国，将为连接线项目生产37万根轨枕。

参与厂区建设的中铁一局工区经理高智锋说，孟加拉国境内河网密布，季节性洪水频发。去年9月厂区开建时，原址一片汪洋，项目部抢抓旱季施工，今年1月份完成了地基和场平，开始启动厂房建设。此后，随着疫情在全球蔓延，项目进展遭遇重大挑战，原定春节后来孟的中方技术人员不能成行，设备、原材料等也因疫情很难按期到达项目工地。

自3月份孟加拉国发现首例新冠确诊病例以来，该国累计确诊病例超过25万，目前还在以平均每天新增约2500例的速度上升。

受疫情影响，国内设备厂家的工程师无法到达现场，项目部中方员工就带领孟方员工自己动手组装生产线。轨枕生产线电子化程度高、电路系统复杂，员工们在厂家工程师在线指导下组装成功。

南亚天气异常湿热，工人们为应对疫情还要时刻佩戴口罩，汗水浸透了他们的工服，口罩勒痕留在被晒黑的脸庞上。

为应对疫情，项目部实施全封闭、区域化、网格化管理，工区副经理李永金负责厂区建设的20名中方人员和100多名当地工人的管理，每日测体温、消毒、安全和防疫措施检查一样都不能少。

通过项目部不断介绍疫情防控知识，当地员工不仅自觉遵守防疫规范，还将项目部制作的孟语防疫手册分发给亲朋好友，帮助更多当地人。

封闭施工期间，项目部注重人性化管理，在孟籍工人营区设立了祈祷室，节日期间还按照当地习俗为当地员工和家人送去节日礼物。

厂区建设期间，项目部还非常注意当地员工的技术培养，并计划在生产线运转后，逐步实现全部由孟籍工人操作相关设备，为孟加拉国培养一批专业技术工人。

项目物资部的孟籍员工罗尼汗自学汉语5年，在他看来，中国企业给当地带来了先进的管理理念和技术，许多孟籍工人在项目上工作一段时间后，成了熟练的电工、焊工、机械操作手。

罗尼汗说，项目部对当地工人进行指导和培训，考试合格还给他们颁发相关证书，这些机会在当地是非常难得的。当地工人学会了技术，收入水平也提高了不少。

在克服重重困难后，轨枕生产厂区如期完工，并通过了监理验收。据连接线项目部总经理王坤介绍，轨枕厂区是连接线项目疫情期间防疫保产努力的一个缩影。在170公里的项目沿线上，类似的工点还有40多个。面对疫情、洪水、台风等各种困难和挑战，中方员工坚守岗位，和近万名本地员工一起用实干谱写出“一带一路”建设的宏伟篇章。

孟加拉国铁路局项目经理乔杜里说，作为国际知名承包商，中国中铁在疫情期间不仅没有停工，还给孟方雇员提供了防疫物资和药品，全力防疫保产。轨枕厂区很先进，投入生产后将为项目生产发挥重要作用。他期待孟中双方能在疫情后开展更多合作。

此时此刻，蓄势待发。从中国进口的首批5000吨钢轨已到达施工现场，国内生产加工的十余座大型钢梁已经到港并将开始架设。随着孟加拉国雨季即将结束，项目建设又将迎来加速期。

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