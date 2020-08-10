综合消息：中东部分国家推出中长期防控举措

新华社拉巴特8月9日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情在中东地区蔓延，一些国家表示要做好疫情持续的准备，并推出中长期防疫举措。伊拉克卫生官员称该国疫情最高峰尚未来临，伊朗总统警告该国疫情还要持续6个月或更长时间。

伊拉克卫生部9日说，该国当天新增确诊病例2726例，累计确诊150115例，累计死亡5392例，累计治愈107775例。伊拉克卫生部副部长哈齐姆·朱迈利当日表示，伊拉克疫情最高峰尚未来临。近来伊拉克单日新增确诊病例时常超过3000例，表明部分民众没有遵守政府的防疫规定。他表示，伊卫生和国家安全高级委员会将于下周召开会议，讨论将陆续到来的阿舒拉节等传统节日期间的防控措施。

伊朗卫生部9日说，截至当地时间中午，伊朗新增确诊病例2020例，累计确诊326712例，累计死亡18427例，累计治愈284371例。伊朗总统鲁哈尼在国家疫情防控指挥部会议上表示，伊朗要做好疫情再持续6个月甚至一年的准备，抗击疫情应选择一条温和的路线，经济、教育和社会活动不能完全停止，但民众也不能像疫情暴发前一样生活。在新冠疫苗成功研发且能大量供应之前，所有人都应当遵守卫生规范，勤洗手、戴口罩、保持社交距离等。

土耳其卫生部长科贾9日表示，过去24个小时土耳其新增确诊病例1182例，累计确诊240804例，累计死亡5844例，累计治愈223759例。土耳其总统埃尔多安表示，土耳其新冠疫苗项目中，有两种疫苗在动物身上已实验成功，其中一种已获得伦理理事会批准将开始临床试验。

以色列卫生部9日晚公布的数据显示，当天新增确诊病例678例，累计确诊83002例，累计死亡600例，累计治愈57533例。以色列内阁9日召开会议，宣布采取进一步疫情防控措施，并于11日生效，主要有：包括饭馆和犹太会堂等在内的场所室内聚集人数不能超过10人，室外不能超过20人；酒吧、夜总会、游乐园等继续关闭；除直系亲属外，每辆私家车包括司机在内的载客人数不能超过3人；商业场所的服务员必须佩戴口罩。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部9日发布的数据显示，该国新增确诊病例225例，累计确诊62525例，累计死亡357例，累计治愈56568例。据媒体报道，阿联酋各医院已开始为冬季流感高发期做准备，部分医院已提前购买两倍于往年所需的流感疫苗。医生表示今年冬季要准备应对新冠病毒和流感病毒同时流行的情况。

沙特阿拉伯卫生部9日说，过去24小时该国新增确诊病例1428例，累计确诊288690例，累计死亡3167例，累计治愈252039例；摩洛哥卫生部9日发布的数据显示，该国过去24小时内新增确诊病例1230例，累计确诊33237例，累计死亡498例，累计治愈23347例。

还有一些国家9日更新了累计确诊病例数：卡塔尔112947例，埃及95492例，阿曼81580例，科威特71713例，阿尔及利亚35214例，巴勒斯坦18651例，苏丹11956例。（执笔记者：陈斌杰；参与记者：涂一帆、郑思远、王峰、黄灵、杨元勇、郑一晗、李良勇、冀泽、李碧念、陈文仙、王薇、苏小坡、张淼、马意翀、熊思浩）

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