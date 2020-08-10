原标题：全球疫情简报：美机构统计美确诊病例破500万 日专家澄清有关病毒变异报道

7月23日，在美国纽约时报广场，一名戴口罩的行人走在街头。新华社记者 王迎 摄

这是6月30日，在美国华盛顿，美国白宫冠状病毒应对工作组重要成员、国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇出席参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会听证会。 新华社发（凯文·迪奇摄）

新华社北京8月10日电 9日全球疫情简报：美机构统计美确诊病例破500万 日专家澄清有关病毒变异报道

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间9日10时（北京时间9日16时），全球确诊病例较前一日增加273552例，累计达到19462112例；死亡病例增加6207例，累计达到722285例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间10日7时34分，全球新冠确诊病例达19769560例，死亡病例为729351例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5041473例，死亡病例为162913例。

新闻事件

美国约翰斯·霍普金斯大学9日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例已超过500万例。美国累计确诊病例从400万例飙升至500万例仅耗时17天。美国流行病学家认为，美国当前处于应对新冠疫情的“新阶段”，疫情正在“极其广泛地蔓延”。

针对日本《读卖新闻》称6月以来在日本扩散的变异新冠病毒具有新型基因序列的报道，日本国立感染症研究所专家9日在接受新华社记者邮件采访时表示，这一报道是误报，实际上日本目前的流行新冠病毒毒株只是发生了少量碱基变异。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间9日20时（北京时间9日19时），日本当日新增新冠确诊病例1351例，累计确诊达48817例；新增死亡病例4例，累计死亡1047例。日本首相安倍晋三当天表示，将尽量避免再次宣布紧急状态。

巴西新冠累计确诊病例8日突破300万例，累计死亡病例突破10万例，两项数据均位列全球第二，仅次于美国。专家认为巴西疫情仍处于高位稳定期，拐点尚未到来。

柬埔寨卫生部9日宣布，柬埔寨新增2例新冠确诊病例，均为输入性病例，累计确诊248例，其中217例已治愈。虽然外防输入压力渐增，柬仍在逐步推动国内经济和生活在疫情防控常态化下回归正轨。

(责编：艾雯、燕勐)