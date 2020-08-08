波兰真要当美对抗俄桥头堡？

8月3日，美国和波兰达成《增强防卫合作协议》。根据协议，美国将向波兰增兵，在目前轮换部署4500人的基础上增加大约1000人。美国国防部长埃斯珀表示，这份协议“将增强对俄罗斯的威慑力，强化北约的力量”。此举引发俄罗斯强烈不满，波兰已频繁以“美国对抗俄罗斯的桥头堡”的头衔出现在俄媒报道中。

“重要里程碑”

根据《增强防卫合作协议》，美军向波兰增派的人员将为陆军第五军司令部的前沿单位效力，并从事情报、监控、侦察等工作。美方还要部署设施，以维持一支旅级装甲战斗部队和一支航空旅部队的运作。

据英国《金融时报》4日报道，波兰国防部表示，协议将为“波兰乃至整个地区引入一种新质量的美国军事存在”。美军将在波兰波兹南、波维兹、卢布利涅茨和扎甘等多个地点增派驻军。

埃斯珀形容，这是美波关系和跨大西洋安全的“重要里程碑”。合众国际社援引美国欧洲司令部伙伴关系、安全合作和导弹防御部副主任迈耶兰3日的表态称，“一个更深入、更协调的美波安全伙伴关系对于应对当前安全威胁和挑战至关重要”。

不过，外媒注意到，此次两国公布的协议内容是之前已经披露过的调驻方案，波兰希望的永久驻军、兴建军事基地等不在其中。据英国路透社报道，两国官员此前就永久驻军的经费、地点、法律地位等问题谈不拢，比如波兰希望驻扎在邻近白俄罗斯的东部边境地区，美国则想选择在其境内更西边的位置。

“甜蜜的苦药”

对于美国增兵波兰，各方反应不一。

“甜蜜的苦药”，波兰《共和国报》3日这样形容该协议。报道称，波兰追随美国的政策并不明智，美国目前不稳定的国内政治形势很有可能对两国未来的关系产生影响。在波兰社交媒体上，对此协议的评价出现两极化，有人认为这将为波兰带来更多安全保障，也有声音表示此举将激怒俄罗斯。

俄罗斯已经警觉。据俄罗斯《观点报》报道，俄国家杜马国防委员会副主席什维特金3日分析称，美国在波兰增兵，是为了向波兰提供政治支持，令他们感到“老大哥”在乎自己，但此举或将导致俄罗斯增强这一方面的军力。俄新社4日援引俄议员普什科夫的话说，有反俄情结的波兰精英们会为这份协议感到高兴。但成为美国在东欧最重要的桥头堡，对波兰而言未必有多大益处——这不利于它的国家安全。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所副研究员陈旸对本报表示，波兰是得偿所愿。长期以来，波兰一直将俄罗斯视为首要安全威胁，对美军驻防有现实诉求，自然多多益善。美国是正中下怀，一方面继续巩固并前置自身在欧洲的军事布防，另一方面在欧洲掺沙子，给相关国家颜色看，符合美对欧政策和利益安排。俄罗斯则是怒火中烧，在俄看来，美国一再背弃冷战结束时北约军事力量不再东进的承诺，将驻欧军队不断东推，自然加大了对俄的军事压力。

“力量很有限”

“波兰正成为美国在北约的关键盟友。”美国防务新闻网称，冷战结束30年后，许多问题需要重新调整。增派的美军要部署在哪里？可以指望哪些盟友提高防御水平？北约如何才能最好地保护好其毗邻俄罗斯的东翼？这些问题的答案越来越多地指向波兰，在改善其防御姿态和支持美军重返欧洲方面，“没有哪个北约盟国比波兰做得更多”。

对此，俄国防部国际条约管理局前局长布任斯基强调，美波的最新举措不会对俄构成重大威胁，其重要性不应被夸大。

“总体而言，美军增兵波兰会成为既成事实，但不足以改变地区基本态势。”陈旸认为，美强化在波兰军事部署势必会加剧地区紧张局势，但其力量很有限，且各方对此已有心理预期。

(责编：张信凤、杨牧)