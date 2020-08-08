原标题：美国疫情期间驱逐非法移民儿童

美国自3月以来推行一项新的打击非法移民政策，据称是为防控新冠疫情扩散。然而，媒体调查发现美国短短数月间驱逐超过2000名非法移民儿童，不顾他们与父母分离等情况，把他们直接送回危地马拉、洪都拉斯等国。

更令人震惊的是，部分非法移民儿童在美国感染新冠病毒，被遣返回国后备受歧视，甚至有收容中心工作人员集体辞职以逃避看护这些孩子。

【政策收紧】

多年来，经由美国与墨西哥边境偷渡的非法移民中，不少儿童是孤身进入美国。美国以往政策对非法移民儿童相对宽松，允许他们逃离本国暴力、人口贩卖等情形，在美国申请庇护。

但在新冠疫情期间，美国执法人员根据一项收紧的新政策，直接把非法移民儿童送上飞机，把他们遣返墨西哥，或者直接送回危地马拉、洪都拉斯等中美洲国家。

美国政府数据显示，美国4月至6月在南部边境拘捕超过3300名孤身偷渡的非法移民儿童，而同期只有大约160名儿童被转移到美国各地收容中心，不少儿童权益保护组织由此推测大多数非法移民儿童被直接驱逐出境。据美联社另一项调查，美国3月以来驱逐大约7万名非法移民，其中超过2000人是儿童。

危地马拉分管社会福利事务的官员安娜莉·托雷斯说，从美国遣返危地马拉的儿童中，只有大约10%登机前做过新冠病毒检测。危地马拉政府在非法移民儿童入境后，给没有阴性证明的儿童安排做检测，然后让他们隔离观察10天，等待检测结果。

托雷斯说，危地马拉卫生部官员5月视察克萨尔特南戈市一处收容中心，惊讶地发现该中心9名工作人员集体辞职，当地政府只好临时派行政人员去“代班”。原来，先前一些从美国遣返的儿童被确诊新冠阳性，收容中心的工作人员对源源不断送来的非法移民儿童抱怨不已，干脆辞职。

面对媒体质询，美国海关和边境保护局拒绝披露驱逐非法移民儿童的具体人数、国籍等情况。

【雪上加霜】

一些联合国官员和中美洲国家官员担忧，危地马拉、洪都拉斯等国新冠病毒检测能力有限、收容中心床位紧缺，面对不断被美国遣返的非法移民儿童，安置压力非常大。

由于不少儿童是为逃避黑帮暴力、家庭虐待等而偷渡美国，他们被遣返回国后无家可归。

美联社报道，一对分别为12岁和9岁的兄妹被美国执法部门关押3天后，7月24日被塞入大客车、继而送上飞机，遣送回洪都拉斯。这名12岁男孩说，他的母亲在美国中西部某座城市，他原本以为美国执法人员要送兄妹俩去跟母亲团聚。

美国执法人员曾让兄妹俩在一份用英文、而非西班牙文写成的文件上签字。不懂英文的兄妹“被忽悠”签字后才发现上当。这名男孩说：“他们骗了我们。他们没告诉我们，要把我们送回洪都拉斯。”

男孩说，他的一个叔叔6月在洪都拉斯被杀，凶手还威胁要杀了兄妹俩，于是兄妹俩偷渡美国。男孩出示手机拍摄的视频，显示一名男子挥舞步枪喊着男孩的名字，威胁要杀掉两个孩子。不过，美国执法人员拒绝听男孩的求情。

回到洪都拉斯后，这对兄妹被送到另一个叔叔家里，但那个叔叔自顾不暇，没有能力照顾他们。美国媒体没有公布兄妹俩的姓名，理由是怕凶手获悉这家人的行踪。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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