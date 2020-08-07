综合消息：多国专家学者表示回归合作轨道符合中美双方及国际社会共同利益

新华社北京8月7日电 综合新华社驻外记者报道：多国专家学者表示，中美关系是世界最重要的双边关系之一，具有全球影响，妥处分歧、回归合作轨道符合中美双方以及国际社会共同利益。

国务委员兼外交部长王毅日前接受新华社记者采访时表示，中国愿意以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁，通过平等和建设性对话，缓解当前紧张局面，回到不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的正确轨道。

厄瓜多尔国家高等研究院首席研究员卡塔利娜·巴雷罗说，王毅表态向世人清楚表明中国坚定走和平发展道路立场，传递出中方愿同美方进行建设性对话的积极信息，这是一种理智态度。包括美国在内世界上大多数国家都同中国保持着多领域密切合作与联系，美方煽动对抗不得人心，只能损人害己。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多认为，以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁，这一表态体现出中国的担当。当前，新冠疫情肆虐全球，中国不遗余力帮助其他国家抗击疫情。与中国携手合作应对疫情和其他挑战才应该是美国政府的正确选择。

巴西里约热内卢州立大学国际关系专家毛里西奥·桑托罗认为，世界正遭受二战后最严重的冲击——疫情和经济双重危机。一些美国政客鼓吹“对华接触政策失败”，意在转嫁政府抗击疫情不力的责任，服务选举政治需要。此举只能导致美国自身乃至其他国家面临更加复杂的局面。合作对于各国应对共同面临的危机至关重要，在疫苗研发、寻求重启经济解决方案等方面都需要各国携起手来。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，一些美国政客所谓“对华接触政策失败”的论调反映出美国政治的虚伪和民族主义倾向。几十年来，中美交往促进了全球和平稳定和经济社会发展，两国在双、多边层面的合作有助于推动解决诸多全球性问题。“新冷战”不是解决分歧与矛盾的方案，对话才是解决问题的有效途径。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一，具有全球影响。世界面临多重挑战：新冠疫情、气候变化、经济衰退……应对这些挑战需要更强大和有效的多边合作体系。作为世界最大两个经济体，中美双方急需推动彼此关系回归正轨，以相互信任、彼此尊重的方式妥善处理分歧。

法国席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃说，美国一些政客重拾冷战思维，蓄意推动“反华”来实现其政治目的，人为制造“新冷战”，阻碍各国合作抗疫和经济复苏，实为时代逆流。法国等欧洲主要国家反对“新冷战”，不愿看到中美关系恶化。历史已经一再证明，和平与进步是人类共同诉求，对话合作才能实现和平繁荣，分裂对峙只能适得其反。（参与记者：郝云甫、林朝晖、赵焱、陈威华、李斯博、杨臻、徐永春）

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