图①：7月22日，努曼·阿里（左）正在和同事进行电站设备维护工作。

萨希瓦尔燃煤电站供图

图②：萨希瓦尔燃煤电站鸟瞰图。

新华社发

图③：2019年11月，伊曼纽尔·伊扎克·苏马利在位于湖南长沙的来华留学教育中心门前留影。

图④：2018年8月，阿德希尔·卡文斯在中国访学期间参观长城留影。

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不断发展的中国吸引了越来越多的外国留学生。他们在学习知识技能的同时，加深了对中国的了解，与中国人民结下深厚情谊。他们希望将所学知识服务本国人民，为进一步促进民心相通贡献力量

制度优势是中国发展的关键

（巴西）加尤·多利亚

我的中文名字叫高欧。2010年，本科毕业后我来到中国留学，在北京度过了近10年的美好时光。

巴西与中国远隔千山万水。留学前，我只知道中国是世界第二大经济体。中国改革开放以来取得的快速发展让我惊叹，也让我充满好奇。我想知道，中国是如何取得今天的成就的。寻找中国发展的答案成为我赴华留学的初衷。

来到中国后，我逐渐认识到，制度优势是中国发展的关键。因此，我决定专门研究中国特色社会主义理论，并在中国人民大学马克思主义学院获得博士学位。留学期间，我曾前往各地参观学习，深入了解中国如何在中国共产党的领导下，取得世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。这段留学经历让我对中国有了更加全面和深刻的认识。

新冠肺炎疫情防控期间，中国展现出高效的组织能力和强大的凝聚力，给我留下深刻印象。中国政府迅速采取防控措施，动员一切力量抗击疫情，包括对千万人口的武汉采取有力措施，在最短时间内修建方舱医院，迅速调集全国各地医护人员、抗疫物资等驰援湖北。仅用一个多月的时间，中国就初步遏制了疫情蔓延势头，再次体现了中国的制度优势。中国共产党将人民的生命安全和身体健康放在首位，共产党员冲锋在前的精神令我感动。

在做好自身防疫工作的同时，中国还积极与巴西携手抗击疫情。中国政府提供援助物资，中国在巴企业、华人社团也纷纷向巴西民众伸出援手，捐赠医疗物资。巴中医疗专家目前已进行了10余场在线交流，两国一些生物制药机构也正加紧开展疫苗研发合作……守望相助的情谊，感动了很多巴西民众。

我特别注意到，中国国家主席习近平在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞，宣布中国为推进全球抗疫合作的五大举措，呼吁各国携起手来，共同构建人类卫生健康共同体。中国以开放、真诚的姿态与世界各国交流抗疫经验，让我看到了负责任的大国担当。

近年来，巴中经贸合作不断深化，越来越多的中国企业到巴西投资，这对于我的国家来说是难得的发展机遇。回到巴西后，我入职中信建设巴西有限责任公司。公司参与了巴西火电厂和钾肥矿等项目，这对改善巴西国内基础设施、促进农业发展都具有重大意义。

今年是中国决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会的收官之年。我对中国经济前景充满信心，相信中国一定能圆满完成既定目标，也希望未来巴中两国能在更多领域开展合作。

（作者为中信建设巴西有限责任公司市场经理，本报驻巴西记者张远南采访整理）

留学中国改变了我的人生

（巴基斯坦）努曼·阿里

2014年，我来到中国，在位于陕西西安的西北工业大学攻读机械工程硕士。西安有着深厚的历史积淀和丰富的遗址古迹，让我对中国文化产生了浓厚兴趣。在中国读书的时间里，我在掌握专业知识的同时，还努力学习中文。

学成回国后，我入职了由华能山东公司和山东如意集团共同出资建设的萨希瓦尔燃煤电站，成为一名设备维护工程师。尽管离开中国已有近3年时间，我仍然时常怀念在西安生活的日子。

对我而言，中国各地城市建设的现代化固然令人赞叹，但更令我感到震撼的，是中国民众生活方式的现代化。从高铁等交通网络的四通八达，到手机移动支付的广泛覆盖，随着科学技术水平的快速提升，便捷高效的生活方式早已融入中国民众的日常。

多年来，在与中国朋友共同的学习和工作过程中，我与他们结下了深厚友谊。中国同事勤奋坚韧、迎难而上的优秀品质让我感佩。新冠肺炎疫情防控期间，我在新闻报道中看到，为阻断疫情传播，中国政府果断采取了全面、彻底的防控措施，各地民众也都严格执行各项防疫规定。在上下一心、众志成城的不懈努力下，中国的疫情防控取得战略性成果，社会经济生活基本恢复，世界对中国市场抱有更大的信心。

患难见真情。巴基斯坦与中国总是在危难时刻相互帮助。疫情防控期间，我和我的巴基斯坦同事自发进行捐款，表达对中国兄弟抗击疫情的支持。巴基斯坦出现疫情后，中国政府向我们派出了抗疫医疗专家组，并送来了检测试剂盒、呼吸机等急需的抗疫物资。我们电站也向当地政府和周边社区积极提供力所能及的帮助。

中国是巴基斯坦可靠而真诚的朋友。近年来，中国不断推进中巴经济走廊等共建“一带一路”项目建设，一系列基础设施建设项目正在落实。这些项目不仅极大改善了巴基斯坦的基础设施建设水平，也为我们提供了大量高质量的就业机会，为巴基斯坦带来了发展机遇。萨希瓦尔燃煤电站是中巴经济走廊框架下首个大型能源项目。能够在这里充分发挥我在中国学到的专业知识，持续获得自我提升，让我感到很幸运。留学中国的经历改变了我的生活和职业发展道路。

今年，中国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。对于一个拥有14亿人口的大国来说，这是了不起的成就，也是对世界减贫事业的巨大贡献。

（作者为巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站设备维护工程师，本报驻巴基斯坦记者丁雪真采访整理）

讲述真实客观的武汉抗疫故事

（肯尼亚）阿德希尔·卡文斯

2018年，我以访问学者的身份首次来到中国。此前一年，我在肯尼亚内罗毕大学国际关系专业获得硕士学位，主要研究领域就是非中关系。访问期间，我去了北京和内蒙古，了解中国在减贫和经济转型等方面的经验。在内蒙古，我看到当地政府带领村民进行荒漠化治理、发展旅游业，还出台财政扶持政策，让农民通过水果种植和牲畜养殖，在较短时间内提高收入、实现脱贫。

这次中国之行，让我迫切希望有机会深入了解中国，把中国的发展经验介绍给我的国家和人民。回国后，我申请了中国政府奖学金，于2019年前往华中师范大学攻读国际关系博士学位。

武汉是一座充满魅力的城市，在这里的每一天都让我难忘。我曾漫步于武汉长江大桥，惊叹这一整合不同交通方式的工程杰作；也曾徜徉于历史古迹，感受中国传统文化的深厚底蕴。虽然我的中文不够流利，但人们都乐于和我交流。武汉人民的热情友好时常感染着我。

今年1月，我回到肯尼亚过寒假。武汉暂时关闭离汉通道后，我与武汉的朋友和同学们保持密切联系。他们的讲述让我对中国及时有效的抗疫措施有了全面了解。我在肯尼亚媒体上撰写了很多文章，向我的同胞讲述真实客观的武汉抗疫故事。

疫情在全球蔓延，中国第一时间向非洲国家伸出援手。中国不仅向很多非洲国家捐赠呼吸机、检测试剂盒和防护服等抗疫物资，还派遣抗疫医疗专家组、举行视频会议与我们交流抗疫经验。这些援助充分体现了中国团结抗疫的积极贡献，也为保障非洲人民健康提供了有力支持。

当前，中国经济运行基本恢复，体现了强大的韧性和内在稳定性。中国坚持多边主义和自由贸易，也为世界经济复苏注入力量。

我的国家是共建“一带一路”的受惠者。目前，有超过400家中企在肯开展医疗、农业、能源和基础设施等领域的投资。蒙内铁路等标志性项目的成功运营，不仅为我们创造了大量就业机会，也大大提升了肯尼亚的国家竞争力。

很多非洲国家都希望从中国汲取发展经验，帮助本国民众消除贫困、改善生活。我期盼尽快回到武汉继续完成学业，未来为促进非洲发展、巩固非中友好贡献力量。

（作者为华中师范大学国际关系在读博士，本报驻南非记者吕强采访整理）

强烈感受到非中深情厚谊

（坦桑尼亚）伊曼纽尔·伊扎克·苏马利

2019年9月，我进入湖南长沙中南大学湘雅医学院攻读硕士学位，方向是慢性肾脏病患者护理。近1年时间里，在老师和同学的帮助下，我很快适应了在中国的生活和学习，对中国的了解不断加深。中国人民勤奋谦逊、吃苦耐劳的优良品质深深感染着我。

我原打算在2月上旬放寒假后去中国各地旅行，感受不同地域的风土人情。然而，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了我的计划。疫情防控期间，学校无微不至的关怀让我们这些身处异国他乡的留学生从未感到担忧。留校期间，学校专门建立了网络信息平台，及时向我们通报疫情动态，指导留学生做好自我防护。在外出不便的情况下，学校为我们提供一日三餐，并协助采购生活物品。作为班长，我也协助学校进行日常防疫工作，每天提醒留学生及时测量体温、汇报健康状况，指导他们下载视频通信软件、完成线上课程。

几个月来，我每天通过网络、媒体等渠道了解最新的疫情信息和防控举措，目睹了中国社会众志成城应对疫情挑战。中国政府全力以赴，采取最严格的防控措施，调动一切医疗、物资等资源阻断病毒传播。中国民众自觉居家隔离，进行日常消毒，并在外出时佩戴口罩。作为医学专业的学生，我尤其钦佩中国的医护人员，他们冒着生命危险冲锋在前，不分昼夜救治患者，为战胜疫情付出了卓绝的努力。

全面有效的防控举措让中国在短时间内就控制住了疫情。现在，中国疫情防控局势平稳，经济运行基本恢复。疫情防控期间的见闻让我深受触动。我撰写文章讲述中国抗疫的真实图景，在坦桑尼亚《卫报》头版刊发。

在做好自身防疫工作的同时，中国第一时间同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列，积极开展国际合作和科学研究，为全球抗疫作出积极贡献。中国还向包括坦桑尼亚在内的众多非洲国家提供防疫物资支持，通过视频连线、派遣抗疫医疗专家组等方式积极交流防控经验。中国同非洲各国在困难时期守望相助，让我强烈感受到非中之间的深情厚谊。

近年来，坦桑尼亚与中国在共建“一带一路”框架下合作日益紧密。中国在坦桑尼亚投资修建达累斯萨拉姆港等项目，帮助我们实现产业升级，并创造了大量就业机会。近年来，中国政府为非洲学生提供奖学金，让我们有机会来到中国学习知识技能，也促进了非中民心相通。我十分珍惜留学中国的机会，希望学成后能更好地服务人民。

我期待在中国继续完成旅行计划，向我的家人和朋友讲述更多我的中国见闻。

（作者为中南大学湘雅医学院在读硕士研究生，本报驻南非记者吕强采访整理）

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《 人民日报 》（ 2020年08月07日 17 版）

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