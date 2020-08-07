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中欧地理标志协定是中国对外商签的第一个全面、高水平相关协定，也是近年来中欧之间首个重大贸易协定——

“地标产品”有了新保护

本报记者  方莹馨  刘玲玲  龚  鸣  陈尚文

2020年08月07日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　采花工人在位于福州永泰县的春伦茉莉花基地采摘茉莉花。
　　福建春伦集团供图

　　法国国际农业博览会上，一家法国奶酪企业在展示自家特色产品。
　　本报记者 刘玲玲摄

　　中国的安吉白茶、赣南脐橙、山西老陈醋、郫县豆瓣、吐鲁番葡萄干，欧洲的巴伐利亚啤酒、菲达奶酪、帕尔玛火腿、葡萄牙绿酒……这些显示产地来源，即具有地理标志的中欧产品将迎来更加广阔的发展机遇。日前，欧洲理事会作出决定，授权正式签署中欧地理标志协定。该协定将保护中欧双方各100项地标产品，有效阻止假冒地理标志产品，使双方消费者都能使用货真价实的高品质商品。

　　中欧地理标志协定是中国对外商签的第一个全面、高水平的地理标志双边协定，也是近年来中欧之间首个重大贸易协定，对深化中欧经贸合作具有里程碑意义。

　　“中国农产品加强国际化、提升品牌影响力的重要契机”

　　地理标志是保护特定地区产品的特性、声誉和其他特征的重要知识产权。地理标志产品根植于传统、文化和地域，在一定程度上是特色和品质的保证。中欧双方均历史悠久，地理标志产品丰富。签署地理标志协定对双方意义重大。2011年，中欧开启地理标志协定谈判。2019年10月谈判结束后，双方按照各自法律规定履行内部批准程序。目前中方已完成有关程序。此次，欧洲理事会授权正式签署协定后，待欧洲议会通过即可实施。协定生效4年后，双方还将各增加175项地理标志产品。

　　协定中首批中国100个地理标志产品来自27个省区市，包括大米、水果、蔬菜、食用油、茶叶、调料等，既是中国老百姓餐桌上最常见的产品，也越来越受到欧洲市场的青睐。欧盟中国商会表示，根据该协定，中国相关产品有权使用欧盟的官方认证标志，有利于获得欧洲消费者的认可，进一步推动中国相关产品出口欧盟，促进欧中农产品和食品行业的双边贸易。

　　“这是中国农产品加强国际化、提升品牌影响力的重要契机。”福建春伦集团董事长傅天龙表示，福州茉莉花茶因其鲜爽口感在欧洲市场上广受好评，已出口到法国、英国、德国等国。“欧洲认可福州茉莉花茶等地理标志，给了中国农产品一张便利的‘入场券’，中国茶叶的品质将更受信任、品牌将更加醒目，也让我们更有信心和决心将农产品国际化做得更好。”傅天龙说。

　　“中国产品在欧洲市场具有巨大潜力，欧洲消费者对中国产品的兴趣越来越浓。”国际风味暨品质评鉴所执行总裁埃里克·德·斯波伯奇举例说，欧洲葡萄酒爱好者开始尝试中国产葡萄酒，中国产茶叶、大米、水果、蔬菜等也受到欢迎。越来越多的中国生产商参加该机构组织的美味评鉴，参评产品的品质和口味受到专业人士的认可。“相信中欧地理标志协定可以让欧洲消费者进一步了解中国产品。”

　　“将给欧洲生产者带来更多收益，也将带动欧洲农村地区的发展”

　　近年来，中欧农业和农产品贸易规模不断扩大。中国是欧盟第二大农产品出口目的地国，是欧盟主要农产品进口来源国，也是欧洲地理标志产品看好的核心市场之一。数据显示，2019年欧盟对中国出口农产品达153亿欧元，同比增长37.9%。中欧地理标志协定生效后，双方农产品贸易更添动力，希腊、塞浦路斯、法国、德国、意大利、西班牙等欧洲国家的特色农产品，将更顺利地开拓中国市场。

　　“对于欧洲食品、饮料等产品而言，中国市场潜力巨大。协定将给欧洲生产者带来更多收益，也将带动欧洲农村地区的发展。”欧洲理事会在公告中说。欧盟委员会贸易委员霍根表示，协定有助于加强欧中贸易联系，促进双方农业、食品行业发展，惠及消费者。

　　“从现在起，只有在爱尔兰蒸馏和熟成的威士忌，才可以贴上‘爱尔兰威士忌’标签销往中国。”爱尔兰饮料联盟爱尔兰威士忌协会负责人威廉·拉维尔表示，中国消费者越来越看重产品的质量，协定将有利于保证欧洲对华出口产品的品质，赢得中国消费者信任，促进销量不断增长。

　　“我们热烈期待协定的签署，欧洲农产品出口将迎来重要机遇，经营者和消费者都将从中受益。”法国加博里奶酪销售公司国际业务负责人贝内迪·夏朗表示，法国著名奶酪品牌孔泰、洛克福入选首批100个地理标志，未来还有更多奶酪产品受到高水平保护。“中国不断优化营商环境，市场越来越开放、越来越便利，我们十分重视中国市场，公司正在准备参加第三届中国国际进口博览会事宜。”

　　中国社科院欧洲研究所欧盟法研究室主任叶斌告诉记者，欧洲多种葡萄酒、白兰地、乳制品等地理标志产品受到中国消费者喜爱，协定的签署将增强这些产品在中国市场的竞争力，中国消费者也能够加强甄别，买到货真价实的欧洲特色产品。

　　“地理标志数量稳步增加，体现了中国政府对知识产权保护越来越重视”

　　中国国家知识产权局日前公布的数据显示，截至今年6月底，中国累计批准地理标志产品2385个，核准专用标志使用企业8811家，累计注册地理标志商标5682件。中国地理标志专用标志使用市场主体数量正持续增加，规模逐步扩大。

　　“地理标志数量稳步增加，体现了中国政府对知识产权保护越来越重视。”比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特告诉记者，近年来，中国在加强知识产权保护、优化营商环境等方面作出重要努力。中欧地理标志协定将推动中国知识产权保护工作继续向前迈进，有助于巩固欧中贸易的法律框架，提振在华外商信心，吸引更多外资。

　　“欧洲企业看到了中国对知识产权保护的重视，中欧地理标志协定将提升欧中贸易往来的信任度。”夏朗表示，欧洲产品在中国市场得到更多保护，消费者买到正宗的高质量原产地产品，欧洲企业对中国市场更加放心、更有信心，“期待越来越多的法国高质量产品出现在中国人的餐桌上”。

　　“中欧地理标志协定来得正是时候！”英国政治和国际关系分析师汤姆·福迪认为，这一协定体现了欧中双方携手合作的决心与信心。

　　“中欧地理标志协定展现了中国推动建设开放型世界经济的态度。”叶斌表示，中国在经贸领域与欧洲开展更多合作，双方为彼此提供更优质的知识产权保护，将进一步促进中欧贸易，释放出全球多边合作的积极信号。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月07日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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