外交部：中美关系要健康发展 关键是坚持相互尊重

人民网北京8月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

中新社记者：据报道，8月5日，美国国防部长埃斯珀出席阿斯彭论坛时称，我不认为中国现在是不可避免的威胁，也不认为美会和他们打一仗，无论情况如何。但我们必须要竞争，在外交、情报、军事、政治等所有领域都须更加有力竞争。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。昨天，国务委员兼外交部长王毅接受新华社专访，全面阐述了中方在中美关系问题上的立场和主张，强调面对中美关系自建交以来的最复杂局面，我们有必要为中美关系树立清晰框架。专访全文已刊登在外交部网站，大家可以仔细阅读。

王毅国务委员指出，中美关系要健康发展，关键是坚持相互尊重。美国寻求将中国打造成对手是严重战略误判，是把自身战略资源投入到错误的方向。中方始终愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方共同构建一个协调、合作、稳定的中美关系。同时，我们也必将坚定捍卫自身的主权、安全、发展利益。

我想强调的是，维护中美关系的稳定发展，符合两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。但是，一段时间以来，美国一些政客出于一己私利，采取了一系列损害中方利益、破坏中美关系的言行，这些倒行逆施不得人心，已经并将继续遭到中美两国各界有识之士和世界上爱好和平人民的强烈批评和抵制。我们敦促美方摒弃陈旧过时的冷战思维，放下傲慢和偏见，客观理性看待中国和中美关系，同中方相向而行，推动中美关系重回协调、合作、稳定的正确轨道。

俄新社记者：美国务卿蓬佩奥昨天表示，美下周将在联合国安理会提出延长对伊朗武器禁运的决议。他还威胁启动“快速恢复制裁”机制以重新实施联合国对伊制裁。中方对此有何评论？

汪文斌：中方坚定维护安理会决议的权威性，坚定维护全面协议的有效性，不认同美国在安理会推动延长对伊朗武器禁运。安理会第2231号决议的所有规定，包括武器禁运有关安排应得到认真执行。中国将同有关各方及国际社会一道，继续维护全面协议和安理会决议，维护多边主义，推动伊朗核问题的政治外交解决。

《北京日报》记者：澳大利亚总理莫里森5日在阿斯彭安全论坛上发表演讲，称与志同道合的国家建立“印太联盟”将是澳政府关键优先事项。澳欢迎中国崛起，期待中国为地区和全球稳定发挥作用。他还表示目前看尚无必要对抖音国际版采取限制措施。中方对此有何回应？

汪文斌：我们注意到有关表态。中国坚持走和平发展道路，永远不称霸，永远不搞对抗。中方始终认为，求和平、谋合作、促发展、图共赢是不可阻挡的时代潮流，也是世界各国人民的共同心愿。任何地区合作构想都应顺乎大势、合乎民心，否则不会得到地区国家的支持。我们注意到澳方表示欢迎中国发展，希望澳方将口头表态转化为实际行动，多做符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，多做有利于地区和平稳定的事。

路透社记者：今天，广州市中级人民法院对加拿大籍毒贩徐伟洪作出一审判决，判处徐死刑。考虑到近期外国人在中国被判死刑的案件引发外界一些在政治上的批评声音，中方对此有何评论？此事是否会进一步恶化中加关系？

汪文斌：我注意到广州市中级人民法院发布的消息。

毒品犯罪是世界公认的严重犯罪，社会危害极其严重。中国法律保留死刑，同时严格控制死刑适用。对危害极其严重的毒品犯罪适用死刑，有利于震慑和预防毒品犯罪。中国法律规定，任何人犯罪，在适用法律上一律平等。中国司法机关对不同国籍的罪犯均依法处理。

我想强调的是，中国司法机关严格按照中国法律、依据法律程序独立办案。我看不出此事对中加关系有什么影响。

路透社记者：厄瓜多尔外长称厄方将对加拉帕戈斯群岛附近的中国渔船实施监管，并表示希望就中方渔船在加拉帕戈斯群岛附近的捕鱼活动与中方举行双边会谈。外交部对此有何评论？

汪文斌：近期，中厄双方正在通过双边渠道保持友好沟通。8月6日，两国渔业主管部门还专门召开视频电话会议，达成积极共识，取得良好成效。同时，中国渔业主管部门已经决定自今年9月至11月对加拉帕戈斯群岛保护区以西公海海域实施禁渔，为该区域渔业资源保护作出贡献，中方立场受到厄方等有关国家赞赏。我愿重申，中国作为负责任的渔业大国，高度重视海洋环境和海洋资源保护，对海外作业渔船实施最严格的监管措施，将继续要求从事远洋捕捞的企业严格遵守有关法律法规。

我们注意到，一些美方政客近日不断就此说三道四，对中国攻击抹黑，挑拨离间中厄友好关系。我想告诉这些美方人士，美国至今都还没有批准《联合国海洋法公约》，没有资格对他国海洋事务横加指责。我们奉劝美方，与其费尽心思搬弄他国是非，不如多把精力放在做好本国事情上。

彭博社记者：8月6日是中国驻美媒体记者申请签证延期的最后期限。这方面有最新情况吗？如果他们的签证未获延期，中方将考虑采取什么反制措施？

汪文斌：我此前已阐明中方立场。今年5月8日，美方将中国驻美记者签证停留期限大幅缩短至90天以内，而且要求每三个月要重新申请延期。我们了解到，有关中方记者均早已向美方提交签证延期申请，但至今尚无1人获得美方明确回复。

一段时间以来，美方出于冷战思维和意识形态偏见，不断升级对中国媒体的政治打压。美方有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。美方一方面标榜新闻自由，另一方面却对中国媒体在美正常采访进行干扰、横加阻挠，这暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。

我们多次说过，造成当前局面，起因和责任都在美方。美方应立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治打压，确保中方在美记者人身安全、财产等合法权益不受侵犯，正常采访工作不受影响。如果美方一意孤行，错上加错，中方必将被迫做出必要和正当的反应，坚定维护自身正当权益。

法新社记者：美国国务卿蓬佩奥5日表示，美将推出“清洁网络”新举措，把一些中国应用从应用商店下架，尤其针对微信、阿里巴巴和百度等。你对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥等美国政客一再以维护国家安全为借口，滥用国家力量打压遏制中国高科技企业，中方对此坚决反对。美方有关做法根本没有任何事实依据，完全是恶意抹黑和政治操弄，其实质是要维护自身的高科技垄断地位，这完全违背市场原则和国际经贸规则，严重威胁全球产业链供应链安全，是典型的霸道行径。

我要强调的是，许多目前被美国单边制裁的中国企业都是无辜的，他们的技术和产品也是安全的，从来没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密”的网络安全事件，也没有发生过一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为。美国自身浑身污迹，还在谈什么“清洁网络”，这纯属荒谬可笑。

我们敦促美方纠正错误做法，为各国企业开展正常经贸合作创造条件，还世界一个自由、开放、安全的网络空间。中国将继续与世界各国一道，共同维护公平、公正、开放、非歧视的营商环境，促进国际科技交流与合作，让安全、可靠、优质的信息技术为全球经济复苏和各国人民的美好生活提供新的动力。

《北京青年报》记者：黎巴嫩首都发生大爆炸后，很多国家表示将提供人道主义援助。你昨天也提到，中方将为黎方提供力所能及的帮助。能否介绍一下具体情况？中方已经或将向黎方提供哪些援助？

汪文斌：黎巴嫩首都贝鲁特发生重大爆炸事件后，中国国家主席习近平向黎巴嫩总统奥恩致慰问电。中国赴黎巴嫩维和医疗分队将携带医护物资为贝鲁特提供医疗救助。作为黎巴嫩的友好国家，中方愿根据黎方需求，继续为黎方渡过难关提供力所能及的帮助。

彭博社记者：关于美国卫生与公众服务部部长阿扎将访问台湾，中方是否考虑采取措施予以回应？

汪文斌：昨天，我已就此阐明中方严正立场。中方坚决反对美台官方往来。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切形式的美台官方往来。任何无视、否定或者挑战一个中国原则的企图都将以失败而告终。对于美方的错误行径，中方将会采取坚决有力的反制措施。

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