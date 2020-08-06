原标题：通讯：中埃经贸合作区不按“暂停键”

新华社开罗8月6日电 通讯：中埃经贸合作区不按“暂停键”

新华社记者吴丹妮 曹雪

在埃及首都开罗以东120多公里的广袤戈壁中，中国与埃及共建的泰达苏伊士经贸合作区在这里伫立、铺展。在突如其来的新冠疫情和近乎“停摆”的生产活动面前，这里没有按下“暂停键”。

招商引资是合作区的“生命线”。然而因国际物流、贸易遭受疫情冲击，这条“生命线”面临很大压力。

30岁的埃及员工马哈茂德·贝什尔是埃及泰达开发公司的物流招商主管，肩负着合作区重要的招商引资任务。疫情来临时，他所在部门负责的一些项目刚刚起步，工作的压力和挑战前所未有。

“焦虑与不安并不能解决问题，只有坚定信心、快速行动，才能化被动为主动。”贝什尔说。

在“突围求生”的强大动力下，贝什尔和他的团队开始充分挖掘利用各类资源和机制，全方位探索中埃两国市场，捕捉合作机会。

在团队全体成员和中埃双方共同努力下，不久前，泰达保税仓项目正式进入试运营阶段，营销工作全面展开。6月，浙江一家纺织企业率先正式签署合作区保税仓租赁协议，该企业还可通过合作区综合服务体系进一步拓展其在埃及的业务。

“泰达在我心中有一个特别的位置，我的梦想从这里开始。”曾在埃及海军服役的贝什尔说，退役后他就进入合作区工作，他相信埃中两国的紧密合作将令合作区和自己都拥有一个美好的未来。

截至今年6月，合作区已吸引企业85家，累计销售额达17亿美元，直接解决约4000人就业。

招商引资成功的背后是大量细致、琐碎的疫情防控工作。目前，埃及累计确诊病例已9万多例，虽新增确诊病例呈下降趋势，但合作区人员往来较为频繁，防疫压力依旧不小。

自1月起，埃及泰达综合服务公司已成为合作区全体员工工作和生活安全的重要保障力量。他们成立若干防疫工作组，不仅每天要守在各个检查点对进出园区的人员进行体温检测，还要对所有重点区域进行病毒消杀，协助区内企业按照相关要求落实人员隔离措施等。

“大到公共区域，小到电梯按钮，都是我们的消毒对象。”服务公司保安保洁主管马哈茂德·阿舒尔介绍说，团队平均每天要对进出人员进行体温检测500余次，还要进行防疫巡查、宣传等。

当得知中方团队因语言不通等问题在防疫巡查工作中受阻时，阿舒尔主动加入其中，并用自己的亲身经历向园区内企业的埃及员工讲解防疫知识及其重要性，引导他们积极配合相关措施，打消不安和疑虑。

在合作区防疫工作满意度调查问卷中，98%的企业对相关措施、服务感到满意，苏伊士运河经济区管理总局、埃及卫生部等组成的联合考察组对合作区防疫工作给予了高度评价。

“我爱这里，我愿意尽最大努力保证每个中国员工和埃及员工的安全与健康。”奔波在防疫一线的阿舒尔说。

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