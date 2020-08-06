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综合消息：中东部分国家采取新措施控制疫情发展

2020年08月06日13:26  来源：新华网
 

　　新华社开罗8月5日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情仍在中东地区蔓延，该地区部分国家近期开始采取新的防疫举措。

　　土耳其内政部长索伊卢5日表示，6日将开展大规模防疫措施检查，范围包括公共交通、商场、餐厅、咖啡厅、出租车等。有专家预测，土耳其近期单日新增确诊病例数或将升至1500例左右。目前，土耳其累计确诊236112例，累计死亡5784例。

　　以色列内阁5日就新冠疫情举行会议。会议同意在病毒感染高风险地区加强疫情防控和限制措施，同时决定取消周末“封城”措施，从16日起逐步恢复国际航班。以色列卫生部当天报告新增确诊病例1721例，累计确诊77919例，累计死亡565例。

　　摩洛哥政府宣布，为遏制疫情蔓延，从5日20时起在丹吉尔等城市实施更严格的防控措施，包括关闭体育馆、娱乐场所、公共沙滩等。摩洛哥卫生部5日发布的数据显示，该国24小时内新增确诊病例1283例，创疫情暴发以来单日新增病例数新高，累计确诊28500例，累计死亡435例。

　　突尼斯5日宣布，取消原定每年举行的斯法克斯和苏塞国际音乐节，以避免疫情蔓延。此前突尼斯市已取消了每年举行的迦太基国际艺术节。突尼斯当天报告新增确诊病例17例，累计确诊1601例，累计死亡51例。

　　还有一些国家5日更新了累计确诊病例数：伊朗317483例、沙特阿拉伯282824例、伊拉克137556例、卡塔尔111805例、埃及94875例。（执笔记者：吴丹妮；参与记者：王峰、郑思远、陈文仙、陈斌杰、熊思浩、黄灵、陈霖、涂一帆、白平、杨元勇、王薇、苏小坡、李良勇、冀泽、郑一晗）

(责编：于洋、刘洁妍)
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