联合国妇女署举办抗疫合作国际视频会议

新华社北京8月5日电 （记者王鹏、马卓言）北京时间5日下午，联合国妇女署以“从应对到恢复：中国和全球合作伙伴的经验”为主题，举办“确保在2019冠状病毒疫情背景下取得可持续发展目标5之进展的部长级视频圆桌会议”。国务院妇女儿童工作委员会副主任、全国妇联书记处第一书记黄晓薇作主旨发言，向国际社会宣介了中国统筹推进疫情防控和经济社会发展的成果与经验。

黄晓薇在发言中说，面对疫情，中国共产党和中国政府始终坚持人民至上、生命至上，举全国之力抗击疫情。她分享了中国在疫情期间为保障妇女儿童身体健康和生命安全所做的工作，以及中国妇女和妇联组织在疫情防控和复工复产中发挥的作用。

黄晓薇呼吁各国进一步增强人类命运共同体意识，加强团结合作，共同战胜疫情，努力实现性别平等，促进妇女全面发展。

联合国副秘书长、联合国妇女署执行主任努卡女士在会上作了致辞，感谢中国代表分享统筹推进疫情防控和经济社会发展的宝贵经验。她表示，妇女在疫情应对和复工复产中的贡献和领导力应得到充分重视。各国应加强交流合作，共同推动构建一个更具韧性、包容性和平等的世界。

据悉，来自中国、埃及、缅甸、巴基斯坦、乌干达、塞内加尔等11个国家的部长级代表在线发言，近90人在线参会。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 03 版）

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