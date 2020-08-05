原标题：综述：朝鲜发动“全民斗争”对抗新冠疫情

新华社平壤8月5日电 综述：朝鲜发动“全民斗争”对抗新冠疫情

新华社记者江亚平 洪可润

全球出现新冠疫情后，朝鲜是最早采取严格管控措施的国家之一。半年多以前，该国已将其卫生防疫体系转为“国家紧急防疫体系”。在7月26日朝鲜中央通讯社报道该国边境城市开城出现首例新冠疑似病例之前，据朝官方说法，朝境内一直未发现新冠感染病例。朝媒体说，领导层的高度重视、严格的防御措施和全民的积极参与，是该国打好新冠防疫战的制胜法宝。

朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》5日刊登的一篇评论文章指出，要在全国范围内以“全民斗争”大力开展新冠防疫战，贯彻落实劳动党政治局在该国报告首例疑似病例后召开的紧急扩大会议的决定，这是关乎国家和人民生命安全的重大事业。当前防疫事业中最大的敌人就是安逸的思想与懈怠。

开城发现疑似新冠病例后，朝鲜最高领导人金正恩主持召开了政治局紧急扩大会议，宣布在开城地区实施紧急状态，彻底封锁了开城市，并采取措施隔绝相关区域和地区，将“国家紧急防疫体系”升级为“最大紧急体制”。此前金正恩曾表示，轻率解除防疫措施将招致不可想象的、无可挽回的致命危险。

《劳动新闻》7月30日报道说，朝鲜境内迄今尚未出现新冠确诊病例，但尽管如此也不能掉以轻心，否则后果不堪设想。在5日的评论文章中，《劳动新闻》强调说，全体人民都必须履行“最大紧急体制”的相关规定。

记者在平壤街头观察到，朝鲜保持着严格的防疫管控措施。除了取消了每年4月份在平壤举行的国际马拉松长跑节等大型公共活动和每年夏季举行的团体操表演外，所有人出门均要佩戴口罩；进入平壤各个商场或公共场所，均要进行手部消毒和体温检测。平壤市应急防疫指挥部在地铁站、长途客运站以及平壤市出入关卡增设防疫站点，并对大众交通工具、餐饮服务设施进行严格消毒。各地还派出宣传车在大街小巷向居民进行卫生防疫宣传。

据朝中社日前报道，朝鲜在边境地区，朝韩分界沿线和海岸线地区接连采取了各种措施排查漏洞，并实施彻底封锁和管理，进出口商品检验检疫部门也对进口物资实行了严格的检验检疫和消毒。

报道还说，朝鲜在全国范围内开展了对所有居民的检验检疫，以全面掌握出现发热或其他异常症状者的情况并及时采取措施。在主要地点增设的防疫站严格对流动人员、物资和车辆进行消毒和检疫检查。

朝鲜中央紧急防疫指挥部成员、国家卫生检疫院院长朴明守日前在接受新华社记者书面采访时说，在朝鲜最高领导人金正恩同志领导下，朝鲜党和人民团结一心，一定能够取得疫情防控的最后胜利。

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