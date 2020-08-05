外交部：中方坚决反对美台官方往来

人民网北京8月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

中央电视台记者：昨天，中国欧盟商会主席伍德克在新闻发布会上表示，“虽然疫情的暴发对在华欧盟企业造成了影响，但中国及时采取的各项应对措施十分有效，欧盟企业仍对在华发展充满信心，希望成为中国发展故事的一部分。”中国欧盟商会6月发布的调查报告显示，超过六成的欧盟企业表示中国仍然是其前三大投资目的地之一。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到中国欧盟商会负责人的有关表态。

中国是建设开放型世界经济的积极倡导者和推动者，始终坚持打开大门搞建设，致力于为包括欧洲在内的各国企业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。截至2019年，欧盟已经连续16年成为中国的第一大贸易伙伴，去年中欧贸易额首次突破7000亿美元。

我想强调的是，无论是欧洲企业还是其他国家的企业，都普遍看好中国经济增长前景和持续优化的营商环境。作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国，中国将一如既往地欢迎包括欧洲在内的各国企业来华投资兴业，并将坚定不移地深化改革，扩大开放，为各国企业在华发展提供更多合作机遇，创造更多发展红利。包括欧洲在内的世界各国企业，都是中国发展故事的一部分，相信未来还会继续共同书写更多在华发展和互利共赢的成功故事。

半岛电视台记者：4日，黎巴嫩首都贝鲁特发生大规模爆炸，目前已造成至少100人死亡，4000多人受伤。中方对此有何评论？是否有计划向黎巴嫩提供帮助？

汪文斌：中方对黎巴嫩发生重大爆炸造成大量人员伤亡这一不幸事件深感震惊和悲痛。我们对遇难者表示深切的哀悼，向伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问，祝愿伤者早日康复。

中方愿为黎方妥处有关事件、实现国家发展积极提供力所能及的帮助。

法新社记者：据《华尔街日报》报道，中美同意于8月15日举行高级别经贸磋商。中方能否证实？

汪文斌：关于中美经贸协议的具体情况，建议你向主管部门询问。

凤凰卫视记者：美国在台协会5日表示，美卫生与公众服务部部长阿扎将在未来几天内率团访问台湾。请问中方有何回应？

汪文斌：中方坚决反对美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。中方已就此分别在北京和华盛顿向美方提出严正交涉。

台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切形式的美台官方往来，慎重妥善处理涉台问题，不向“台独”势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。我要强调的是，一个中国原则为国际社会所公认。任何无视、否定或者挑战一个中国原则的企图都将以失败而告终。

巴通社记者：今天是印度单方面改变被占克什米尔地区人口结构一周年。自此以来，印方对无辜克什米尔人实施暴行。此外，印方在这一地区不断违反停火协议，发表针对巴基斯坦的负面言论。印方上述举动对地区和国际和平安全构成威胁。中方一贯主张根据《联合国宪章》，通过和平方式解决克什米尔问题。中方现在的立场是什么？

汪文斌：中方高度关注克什米尔地区局势。我们在克什米尔问题上的立场是一贯、明确的：第一，克区问题是巴印两国之间的历史遗留争议，这是由《联合国宪章》、相关安理会决议以及巴印间的双边协议所确定的客观事实。第二，任何单方面改变克区现状的行为都是非法的、无效的。第三，克区问题应由当事方通过对话协商，以和平方式加以妥善解决。

巴印两国是搬不走的邻居，两国和睦相处符合双方根本利益，也是国际社会的共同期盼。中方真诚希望双方通过对话妥处分歧，改善关系，共同维护两国和地区的和平、稳定与发展。

深圳卫视记者：据日本媒体报道，截至8月3日，仅在冲绳地区的驻日美军累计确诊新冠肺炎病例就多达270例。有评论称，由于驻日美军未严格落实入境防疫规定，已成为日本防疫体系的一大漏洞。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。美军滥用治外法权，给有关国家带去病毒，这已成为世界范围内疫情防控的重大现实风险。大国还是应该有大国应有的样子。美方应承担大国应尽的特殊责任，切实加强对海外驻军的纪律约束，积极配合当地做好疫情防控工作。

《中国日报》记者：据报道，菲律宾国防部长洛伦扎纳近日表示，根据杜特尔特总统命令，菲将不再参加其他国家在南海举行的军事演习，避免加剧南海紧张局势。菲坚持以和平与法治方式解决有关争议，期待与中国发展友好关系。菲中在疫情防控、人文及军事领域开展了很多交流，相信疫情过后，两国各领域交流会逐步恢复。中方对此有何回应？

汪文斌：菲方有关表态再次体现了菲律宾所奉行的独立外交方针，也反映了地区国家求和平、促发展的共同心声，充分说明一些域外国家企图在南海兴风作浪、制造紧张，违背地区国家意愿，不得人心。

当前中国同包括菲律宾在内的东盟各国正集中精力抗击疫情、恢复经济，需要的是团结协作、和平稳定。在中国和东盟国家共同努力下，今年上半年中国和东盟贸易投资逆势增长，体现了强劲的发展势头。双方积极开通人员往来的“快捷通道”和货物流通的“绿色通道”，助力各国复工复产和产业链供应链稳定畅通。中方有信心同地区国家一道，克服疫情挑战，保持本地区的良好发展势头，维护地区人民的共同福祉。

NHK记者：美国国务卿蓬佩奥发表声明称，中国官方对包括一名美国公民在内的六名海外人士发出通缉令，这是“威权主义的长臂管辖”。中方对此有何评论？

汪文斌：近期，蓬佩奥一再就涉港问题发表错误言论，对中国依法维护自身国家安全的正当之举说三道四、横加指责。这些政治谎言毫无事实依据，中方已就此多次表明严正立场。

香港警方依法通缉犯罪嫌疑人是正当执法行动，也是各国警方打击犯罪的通常做法，任何外部势力都无权说三道四。

我们敦促蓬佩奥等美方政客切实遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止发表不负责任的言论，停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政。

法新社记者：BBC今天发布了一段看起来是新疆维吾尔族男子的自拍视频，这段视频显然是在新疆一个教培中心里拍摄的。你对此有何回应？

汪文斌：你说的情况我并不了解。但你提到这是BBC播放的视频，我记得前段时间BBC也播放过一个视频，声称中国政府对维吾尔族女性实行强制绝育。事实证明，这一视频完全不属实，是捏造的谎言。

作为原则，我想指出的是，中国是法治国家，依法保障公民的各项合法权利，依法打击违法犯罪活动，法律面前人人平等。

当前新疆经济持续发展，社会和谐稳定，民生不断改善，文化空前繁荣，宗教和睦和顺。所谓新疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂、去极端化问题。新疆维吾尔自治区政府依法打击暴恐活动，同时重视源头治理，积极推进去极端化工作。这些措施取得了显著成效，新疆3年多没有发生一起恐袭事件，最大限度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利，得到新疆各族人民广泛支持和衷心拥护。

至于你提到新疆教培中心，我可以告诉你，教培中心学员培训期间的各项权利和自由都得到了充分和切实保障。

《环球时报》记者：据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚政府一个为发展中澳两国关系而成立的外事机构——“澳中关系国家基金会”近日被曝出丑闻。由澳外长指定的基金会咨委会成员中，不仅有两人受美国国务院资助，其中一人还是反华邪教“法轮功”的成员。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。如果澳方确实希望有关机构为增进两国互信、扩大交流合作发挥积极作用，就不应当让一些反华分子混入其中。这不符合有关基金会成立的宗旨和初衷，对外释放了严重错误信号。希望澳方立即纠正错误，拿出诚意，多做有利于中澳互信和促进合作的事，而不是相反。

我们也注意到，近日媒体多次披露澳国内一些反华调门很高的机构和个人接受了美国政府的资助。希望澳方能正视客观事实，在所谓“反外国干预”、“外国影响力透明”等问题上摒弃双重标准和意识形态偏见，不要搞政治操弄和选择性、歧视性的做法。

《南华早报》记者：据报道，昨天，巴基斯坦总统展示了一幅新地图，把巴基斯坦占领的一部分克什米尔地区划为争议领土。中方对此有何评论？

汪文斌：我刚才已经就克什米尔问题阐述了中方立场，不再重复。

法新社记者：美国国务卿蓬佩奥昨天称，会保护所有目前身在海外的香港活动人士，包括被中国官方通缉的人士。中方是否就此向美方提出抗议？

汪文斌：我刚才已经说过，蓬佩奥近期一再就涉港问题发表错误言论。我们敦促蓬佩奥等美方政客切实遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止发表不负责任的言论，停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政。

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