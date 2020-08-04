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综合消息：非洲新冠确诊病例超96万 部分国家防疫形势趋于严峻

2020年08月04日18:41  来源：新华网
 
原标题：综合消息：非洲新冠确诊病例超96万 部分国家防疫形势趋于严峻

　　新华社马普托8月3日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心3日数据显示，非洲新冠累计确诊病例达967897例，累计死亡20585例。

　　数据显示，目前非洲地区累计确诊病例最多的五个国家分别是南非、埃及、尼日利亚、加纳和阿尔及利亚。五国的累计确诊病例约占非洲地区总数的75%，其中南非累计确诊超过51.6万例，占非洲地区总数的一半以上。

　　冈比亚总统府2日晚发布消息说，该国财政、能源、农业三个部的部长新冠病毒检测结果均呈阳性。

　　赞比亚卫生部长3日表示，由于民众未能严格遵守防疫措施，近期确诊人数快速上升。他说，人员聚集是病毒快速传播的重要原因，希望民众减少不必要外出。据赞比亚当地媒体报道，该国新冠病毒核酸检测试剂盒即将用尽且面临短缺，这意味着赞比亚每日检测能力将大幅下降。

　　联合国驻赞比亚机构因7名工作人员新冠病毒检测结果呈阳性，决定自3日起关闭14天，暂停对外办公。

　　肯尼亚当地媒体3日报道，为阻止新冠病毒传播，肯参议院暂停各委员会现场会议一个月。由于担心议员和工作人员感染，肯国民议会已经在早些时候取消了部分活动。

　　乌干达连续3日报告新冠死亡病例。该国卫生专家称，当前，乌新冠危重及死亡病例均在上升，社区感染率也在攀升。乌干达新闻和信息通信技术部长朱迪丝·纳巴库巴呼吁政客在总统选举活动升温时采取负责任的行动，避免组织会导致更多人感染的集会。

　　莫桑比克3日开始在首都马普托开启新冠流行病学调查，计划抽样检测11000人，以确定新冠病毒在社区的扩散程度。此前在北部城市彭巴举行的类似调查结果显示，约有2.5%的抽样人口感染过新冠病毒。目前，莫桑比克已有两个城市的疫情发展到社区传播阶段。

　　加纳统计部门的数据显示，自疫情暴发以来，加纳有2200万人的收入受到影响。

　　受疫情影响暂停4个月后，索马里3日恢复国际航班。索马里移民局说，前往索马里的旅客须在行前72小时内取得新冠病毒检测阴性证明方可入境。此外，索马里预计将于8月15日重开学校。（执笔记者：聂祖国；参与记者：张改萍、白林、赵宇鹏、吴长伟、荆晶、张玉亮、邢建桥、许正、郑扬子、杨臻、李斯博、高竹）

(责编：燕勐、杨牧)
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