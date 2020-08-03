原标题：综述：全球面临疫情“持久战” 各地战况如何

新华社北京8月3日电 综述：全球面临疫情“持久战” 各地战况如何

新华社记者

目前全球新冠确诊病例已超1700万例，且仍以每天超过20万例的速度快速增长。世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，新冠大流行是“百年一遇的健康危机，其影响将持续数十年”。

在这场抗疫“持久战”中，如何平衡防疫与发展成为横亘在很多国家面前的难题，一些“带疫解封”国家正面临疫情的凶猛反扑，防控较好的国家也在严防反弹或偶发病例。为赢取抗疫胜利，科学界正加紧诊断工具、疗法和疫苗的研发。

做好长期作战准备

世卫组织8月1日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，预计疫情持续时间较长，需有长期应对措施。

据该组织统计，截至欧洲中部时间2日10时（北京时间16时），全球新冠确诊病例较前一日增加26万余例，累计确诊超过1766万例，累计死亡逾68万例。

目前全球疫情“震中”已转至美国、巴西和印度，三国确诊病例分别超过450万、260万和170万例。此外，当前统计数据中累计确诊病例超过40万例的国家还有俄罗斯、南非、墨西哥和秘鲁。

距世卫组织1月30日宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”已半年有余，全球病例数仍在快速增长。世卫组织数据显示，在疫情暴发第一个月，全球报告的确诊病例不足1万例；而7月20日以来，全球每日新增病例数均在20万例以上，7月31日报告的新增病例数甚至达到创纪录的29万余例。

各地区艰难抗疫

受经济形势所迫，一些国家过早放松了防疫限制措施，再加上民众未能严格遵守防疫规定，疫情迅速恶化，单日新增病例数屡创新高；也有一些国家逐步控制住了疫情，但仍面临疫情反弹或出现偶发病例风险。

从地区看，美洲地区除美国和巴西这类疫情“百万级”国家外，“带疫解封”的哥伦比亚、墨西哥、阿根廷、秘鲁等国确诊病例近日也以每日数千甚至上万例的速度增长。哥伦比亚1日公布的数据显示，该国新增确诊病例10673例，创单日最大增幅，累计确诊超过30万例；目前首都波哥大部分地区已暂停复工复产。

亚洲地区的防疫形势同样不容乐观。印度已连续多天每日新增确诊病例超过5万例。菲律宾2日报告新增确诊病例5032例，连续4天刷新单日新增病例数纪录，累计确诊超过10万例；菲政府2日宣布收紧首都马尼拉等部分地区的防疫措施。截至2日，日本已连续5天新增确诊病例数超过1000例。伊拉克7月31日报告的新增确诊病例首次突破3000例。

欧洲地区，目前疫情最重的俄罗斯确诊病例超过85万例，但疫情曲线正在下降。随着复工复产进一步推进，西班牙、法国、德国、英国等国疫情近期出现反弹。英国政府7月31日宣布，原定于8月1日起实施的“解封”措施暂缓执行。

非洲地区确诊病例目前已超过90万例，其中南非超过50万例。南非在疫情初期采取了严格的“封城”措施，但5月开始“解封”后，新增病例数大幅增加。世卫组织8月2日数据显示，南非单日新增确诊病例超过1万例。

决胜“武器”研发获进展

正如世卫组织总干事谭德塞所说，应对新冠大流行这场史无前例的全球危机，相关研发起着核心作用。世卫组织正与全球研究人员合作，致力于加快新冠诊断工具、疗法和疫苗的研发。

多国专家预计，在能够大规模接种疫苗前，全球确诊病例数还会持续上升。目前全球多国科研团队正在不同技术路线上推进新冠疫苗研发。

近期，中国、英国、俄罗斯、美国、印度等国均在新冠疫苗研发上取得进展。中国研究团队7月20日在英国医学期刊《柳叶刀》发表论文说，他们对一种新冠疫苗开展了2期临床试验，结果显示这种疫苗安全且能诱导人体产生免疫应答。团队正在开展3期临床试验。

英国牛津大学团队同日也在《柳叶刀》发表论文说，他们开展的新冠疫苗临床试验取得初步成果，疫苗能诱导人体产生较强免疫应答，且不会引起严重副作用。据团队介绍，他们目前正在英国、巴西以及南非开展更大规模的疫苗临床试验。

美国生物技术企业莫德纳公司和辉瑞制药有限公司各自的新冠疫苗3期临床试验已于7月27日启动。俄罗斯也有不止一种新冠疫苗进入临床试验。另据印度媒体报道，该国首款新冠疫苗已于7月24日进入临床试验阶段。

尽管全球迫切期待新冠疫苗，但疫苗获批上市并大规模接种仍有待时日。世卫组织提醒，在疫苗面世前，各国还需坚持采取有效防控措施，公众也要注意卫生，保持安全社交距离。（执笔记者：郭洋；参与记者：刘曲、高春雨、胡晓明、杨柯、袁梦晨、华义、岳东兴、郝亚琳、张淼、张家伟、荆晶、谭晶晶、栾海、赵旭、张兴军）

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