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就中尼建交六十五周年

习近平同尼泊尔总统互致贺电

李克强同尼泊尔总理互致贺电

2020年08月03日08:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社北京8月1日电  8月1日，国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致贺电，热烈庆祝两国建交65周年。

　　习近平在贺电中指出，中尼友谊源远流长、历久弥新。建交65年来，两国始终相互尊重、平等相待，增强政治互信，深化互利合作。去年，我和班达里总统实现互访，将两国关系提升为面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。两国同舟共济、守望相助，并肩抗击新冠肺炎疫情，谱写了中尼友谊新篇章。我高度重视中尼关系发展，愿同班达里总统一道努力，推动两国关系不断向前迈进，为两国人民带来更大福祉，为地区稳定和发展贡献积极力量。

　　班达里在贺电中表示，尼中友谊源远流长，基础深厚。建交以来，两国关系显著拓展和深化。尼方欢迎中方提出的构建人类命运共同体理念，积极参与共建“一带一路”合作。尼方赞赏中方采取有效措施遏制新冠肺炎疫情，衷心感谢中方为尼抗击疫情提供的宝贵支持。尼方愿同中方共同努力，全面落实两国元首达成的广泛共识，造福两国和两国人民。

　　同日，国务院总理李克强同尼泊尔总理奥利也互致贺电。李克强在贺电中说，今年以来，中尼双方携手抗击新冠肺炎疫情，进一步增强两国互信与友谊。中方愿同尼方一道，加强各领域全方位合作，高质量共建“一带一路”，推动两国关系不断迈上新的台阶。奥利在贺电中表示，建交以来，两国关系持续、稳定、健康向前发展。尼方感谢中方支持尼方抗击新冠肺炎疫情，期待同中方密切合作，实现经济复苏，推动双边关系取得更大发展。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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