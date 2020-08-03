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疫情加重　东京或再度“紧急”

2020年08月03日08:41  来源：新华网
 
原标题：疫情加重　东京或再度“紧急”

　　日本首都东京7月31日新增新冠确诊病例463例，创单日新增最高纪录。东京都知事小池百合子当天警告，如果首都疫情继续恶化，不排除宣布东京再次进入紧急状态。

　　【激增】

　　东京都单日新增确诊病例7月以来保持在三位数，31日新增确诊463例，刷新疫情暴发以来单日新增最高纪录。东京7月累计确诊病例占疫情暴发以来首都累计确诊病例大约一半。

　　小池31日告诉媒体记者：“如果情况恶化，东京将不得不考虑自行宣布进入紧急状态。”

　　她说，随着日本进入夏季假期，不少人以往都会制定旅行计划，“但不幸的是，这个夏天将不同寻常”。

　　无独有偶。3个月前“五一”黄金周期间，小池同样要求东京市民待在家中，当时日本全国处于紧急状态。紧急状态5月底全面解除以后，东京疫情出现小幅反弹，近期出现向首都以外蔓延态势。

　　日本全国单日新增确诊病例29日起连续三天超过1000例，31日全国新增确诊1557例，再创新高。

　　【两难】

　　日本政府7月22日启动“去旅行”活动，推出优惠旅行套餐，以带动国内旅游业复苏。由于担忧人员流动加剧疫情蔓延，这一政策在日本国内受到批评。

　　内阁官房长官菅义伟认定，眼下不需要在全国范围再次宣布紧急状态。在他看来，新一波疫情与3月至4月的疫情不同，当时重症病例更多，感染者多为高风险的老年人，而近期40岁以下轻症或无症状感染者占确诊病例的四分之三，多数关联夜店等娱乐场所的聚集性感染。

　　不过，在反对派议员看来，政府启动“去旅行”活动向民众释放混乱信号，是把经济复苏优先于疫情防控。

　　日本共产党国会参议员武田良介告诉路透社记者：“当然我们需要推动经济复苏，但人们依然担心病毒蔓延……政府一直说他们将确保在防控疫情同时推动经济复苏，但启动‘去旅行’活动让我意识到，（首相）安倍晋三和（经济再生担当大臣）西村康稔选择让经济优先于抗疫。”

　　德国生物新技术公司31日证实，日本政府向这家药企预购1.2亿剂新冠疫苗。这款疫苗由德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司共同研发，即将启动最后阶段大规模临床试验。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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