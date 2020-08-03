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雨林水果有了销路(患难见真情 共同抗疫情)

本报驻巴西记者  李晓骁

2020年08月03日04:37  来源：人民网－人民日报
 

　　哥伦比亚南部小镇、亚马孙特别区首府莱蒂西亚，位于哥伦比亚、巴西和秘鲁三国交界，地处亚马孙雨林腹地。当地水果种类繁多，各式各样的雨林水果成为农民收入的主要来源。受新冠肺炎疫情影响，雨林地区的农民面临着水果销路不畅的困境，防疫物资更是缺乏。

　　阿德里安娜·布宜诺是哥伦比亚首都波哥大公益组织“南部人居”的负责人，专门为亚马孙地区的原住民提供援助。她的哥哥伊万·布宜诺在莱蒂西亚经营着一家五金店。为了帮助当地农民，布宜诺兄妹想出了“以物易物”的办法，发起了“收获：亚马孙易货”项目，与莱蒂西亚的社区合作，为雨林水果找销路。

　　每个星期五，莱蒂西亚集市上都会出现一辆特别的卡车，车上装满了布宜诺兄妹俩及伙伴们筹措来的肥皂、大米、食用油和其他生活必需品。农民带着种植的水果来“赶集”。他们先将水果换成代币，然后再用代币去选购所需商品。公益组织负责将这些水果运至波哥大，出售给那里的消费者。

　　“疫情影响了水果分销速度，我们必须发挥创造力，帮助农民解决问题。”伊万说，从3月份至今，已经有超过3500人参加了这个项目，发送了约250箱水果。每箱水果价格约为30美元。伊万认为，互助和互信是对抗疫情的有力武器，只有团结协作才能走出困境。

　　“消费者每次收到的水果都不一样，我们尝试搭配各种水果。”阿德里安娜表示，这种新方式获得了双赢，不仅帮助了亚马孙地区的人们，也让波哥大的民众品尝到了亚马孙雨林水果的味道。“这种方式很有价值。”莱蒂西亚一位居民表示，严峻时刻，人们团结起来，共同解决困难、寻找到出路。

　　（本报里约热内卢8月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月03日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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