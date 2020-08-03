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“非中互利合作空间广阔”

——访尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱

本报驻尼日利亚记者  姜  宣

2020年08月03日04:31  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国经济长期向好的基本面没有改变。中国正推进更高水平对外开放，中国经济复苏将助力全球经济复苏。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱近日在接受本报记者专访时，称赞中国第二季度经济“表现亮眼”，对中国坚持多边主义、不断扩大开放表示赞赏，认为“非中互利合作空间广阔”。

　　中国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。奥努纳伊朱表示，中国采取强有力措施防控疫情，并尽己所能向国际社会提供抗疫支持。尼日利亚收到了中国提供的大量防疫物资，中方经验也为尼方抗击疫情发挥了重要作用。“中非团结抗疫特别峰会给非洲国家带来巨大信心。中方将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部；加快中非友好医院建设和中非对口医院合作；中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家……这些举措对非洲至关重要。”

　　“只有团结合作，才能战胜疫情。”奥努纳伊朱说，面对疫情挑战，人类需要同舟共济，推动共建人类命运共同体。中国是多边主义的坚定支持者和践行者，始终以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展。

　　奥努纳伊朱高度评价中国即将举办第三届中国国际进口博览会，认为“这是中国向世界发出的共享繁荣、共享机遇的邀请”，“我们从中看到了一个更加自信、开放、透明的中国，尼日利亚等非洲国家应该搭乘中国发展‘快车’，实现自身更好发展”。

　　奥努纳伊朱认为，共建“一带一路”对尼日利亚等非洲国家恢复经济发展起到关键作用。他说，尼日利亚的机场、铁路、公路等基础设施建设，自贸区等战略性产业运营以及卫生、农业现代化等领域的发展，都离不开与中国的合作。

　　奥努纳伊朱表示，非中互利合作建立在相互理解、相互尊重的基础上，双方合作动力十足，合作空间广阔，必将带给非中民众更多实实在在的福祉。

　　（本报阿布贾8月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月03日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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