共建没有贫困和饥饿的世界（国际论坛）

中国用自身的努力及成就告诉世界——消除贫困并非乌托邦，而是完全可以实现的

自改革开放以来，中国实现了经济的快速增长，稳步提高了农业整体生产能力，超过8亿人摆脱了贫困。

中国是全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家。2020年，中国将彻底消除绝对贫困，这是一个历史性的里程碑。中国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。

从来没有国家能像中国这样在如此短的时间内让如此庞大的人群摆脱贫困，这是一项非凡的成就。中国减贫不仅提高了人民收入水平，还实现了人类发展各个方面的改善。例如，人们预期寿命得以增加，受教育的机会增多，营养不良情况大幅下降。

超过8亿人脱贫与中国的一系列经济政策制定、多部门综合施策及精准定位密切相关。最重要的是，中国政府深谋远虑，始终如一致力减贫，实行合理的资源分配及明确问责制，几乎每个部门都在这个伟大工程中被动员起来且积极性很高。

2020年是国际农业发展基金（农发基金）与中国合作40周年，中国和农发基金的共同目标是建立一个没有贫困和饥饿的世界。农发基金和中国政府一起在中国最偏远和最贫困的地区开展合作，为农村人口增收及粮食安全作出贡献。

2017年，在当选农发基金总裁后不久，我即访问中国并参观了由农发基金资助的青海六盘山片区扶贫项目，该项目通过水利基础设施建设和发展特色产业、增加进入市场机会、非农创收培训等方式，致力于提高农牧业生产能力和产品价值，有效增加贫困群体收入，为农村妇女提供更多生计，给我留下了十分深刻的印象。

中国不仅为全球减贫进程作出了贡献，还为其他发展中国家树立了榜样，积极分享减贫经验，用自身的努力及成就告诉世界——消除贫困并非乌托邦，而是完全可以实现的。

中国一直通过国际合作及双边和多边形式积极参与全球减贫事业。2018年2月中国出资1000万美元设立“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”，专门支持农村减贫和发展领域的南南经验与技术交流、知识分享、能力建设与投资促进等。自设立以来，该基金已支持了总额670万美元的15个项目，有力扶持了非洲、亚洲和拉丁美洲发展中国家的农业和农村发展。

中国实施的乡村振兴战略致力于实现农业和农村地区的现代化，改善农村生活环境，通过农业产业化持续增加农民的收入。农发基金将继续与中国一起振兴农村地区，追求更加可持续的发展，建设更加繁荣和公平的社会。

（作者为国际农业发展基金总裁）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 03 版）

(责编：岳弘彬)