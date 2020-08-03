“中国市场提供了巨大发展机遇”

今年二季度中国实际使用外资同比增长8.4%，前5个月外资在华并购10年来首次超过同期中国企业海外并购金额，人民币资产备受青睐……中国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，外商投资预期不断增强。接受本报记者采访的外资企业高管表示，中国坚定不移扩大对外开放，致力打造市场化、法治化、国际化营商环境，为外资企业扎根中国市场提供了广阔平台，他们对中国经济的强大韧性和发展前景充满信心。

“越是面对挑战，越是感受到合作共赢的重要性”

荷兰皇家孚宝集团主要从事液体石化产品仓储业务。早在1979年，该集团就在中国成立合资企业，现已在天津等地投资兴建了码头罐区。目前，该集团正与中国合作伙伴一起，在广西钦州投资兴建一个新的工业码头罐区，为落户钦州石化产业园的化工企业提供产品仓储和装卸服务。

“中国有效控制住疫情，确保了我们能够一直稳定地向客户提供服务。”该集团董事会主席兼首席执行官霍克斯特说，第二季度中国经济数据超出预期，显示出中国经济的韧性，相信中国经济将有力推动世界经济复苏发展。“我们希望进一步扩大在华业务，因为中国市场提供了巨大发展机遇。”

德国默克公司日前宣布，将在上海进一步加大投资力度，包括扩建有机发光二极管技术中国中心（实验室二期），建设首个有机发光二极管材料生产基地，两项投资总计将超过1亿元人民币。据了解，实验室二期项目已经启动，一批新设备已运抵上海，正做最后调试，预计今年第三季度可以投入使用。扩建后，它将成为默克公司在全球最大的有机发光二极管材料应用实验室。“越是面对挑战，越是感受到合作共赢的重要性。”默克中国总裁兼高性能材料业务中国区董事总经理安高博说，中国经济非常稳健、韧性十足，“有这样可靠的合作伙伴，我们愿意继续加大投资。”

欧莱雅集团新近发布的上半年财报显示，该集团在中国大陆市场的二季度销售额实现30%的增长，上半年销售额同比增长17.5%。“在中国大陆市场的强劲逆势增长，为整个集团在全球市场走出逆境、稳健恢复奠定了强有力的基础。”欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞表示，当前中国消费市场正快速强力反弹，欧莱雅非常看好中国市场的潜力，对在中国的未来发展充满信心。集团将继续深耕中国市场，以创新为引擎实现高质量发展，为消费市场提质升级贡献更大活力。

“与中国产业链不断拓展合作领域”

今年以来，百事可乐投资7亿美元收购中国零食品牌百草味；摩根大通投入约10亿美元，全资控股其在中国的公募基金合资企业；本田汽车公司参与中国宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的认购……来自不同行业的跨国公司积极在华并购、参股、增资。美国荣鼎咨询集团报告显示，今年前5个月，外资在华并购总额达90亿美元，10年来首次超过了同期中国企业海外并购金额。

大众汽车集团（中国）正通过一系列投资，加快在中国的电动出行布局。日前，该集团已与江淮汽车集团签署战略投资协议，投资10亿欧元获得江淮集团50%的股份，同时增持江淮大众股份至75%，获得合资公司管理权。此外，该集团还与中国电动汽车电池制造商国轩高科实现了战略合作，通过投资约11亿欧元获得国轩高科26%的股权，成为其最大股东。

“对于未来，我们充满信心。”大众汽车集团（中国）首席执行官冯思翰认为，中国新能源汽车市场会经历一个繁荣发展期。到2025年，该集团计划在中国交付150万辆新能源汽车；2050年前，计划在全球范围内实现产品全生命周期的碳中和目标，而中国将是其实现这一愿景的核心市场。

“中国经济稳步复苏，以及中国推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展的决心，让我们备受鼓舞。”高通中国区董事长孟樸表示，中国不断优化营商环境、加大对各类企业的支持力度，新模式新业态不断涌现，有力证明了中国经济长期向好的基本面不会改变。当前5G技术正为教育、健康医疗等诸多产业带来发展契机，高通将努力抓住5G带来的机会，进一步加深与中国伙伴的合作。今年4月，高通与京东方科技集团股份有限公司签署战略合作协议，双方将共同开发集成高通3D超声波指纹传感器的创新显示产品。6月，高通又宣布对3家中国公司进行风险投资，覆盖物联网、AI垂直应用和5G应用领域。“我们将致力于与中国产业链不断拓展合作领域，深化合作内容。”

“看好中国市场创新潜力的必然选择”

今年上半年，中国利用外资达4721.8亿元人民币。其中，高技术服务业实际使用外资同比增长19.2%。新加坡、美国实际投入外资金额同比分别增长7.8%和6%，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长2.9%，东盟实际投入外资金额同比增长5.9%。中国美国商会会长毕艾伦向本报记者介绍说，在最近举办的世界500强和知名外资企业助力武汉活动中，中国美国商会900家会员单位表示今后将与武汉加强合作，共享振兴中小企业、振兴医疗产业的发展机遇。

施耐德电气在全球最大的生产基地落户在西安高新区。4万平方米的智能化厂房，已经恢复了往日的有序和繁忙。截至5月底，施耐德电气设备工程（西安）有限公司的工业总产值和销售额都较去年同期增长两位数以上。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，随着中国市场进一步开放，施耐德电气在中国布局的步伐也将加快。例如在数字化领域，中国市场发展不仅迅猛，还具有应用场景、数据量巨大等特征。集团将继续强化创新和生态体系的投入。计划未来3至5年扩大研发和增加生产线，生产新一代数字化绿色电气产品。“这不仅是看好中国数字化发展前景以及更好服务本土客户需求决定的，也是看好中国市场创新潜力的必然选择。”

“第二季度中国经济数据和持续流入的外资表明，长期以来，中国作为全球投资目的地的热度未减。”荷兰国际亚洲研究所经济史专家理查德·格里菲斯表示，中国疫情防控取得重大战略成果，复工复产取得积极成效，不断扩大开放的政策效果良好。从长远来看，这将进一步增强外商在华投资信心。

许多国际知名媒体也对中国经济前景持乐观预期。法国《回声报》报道说，外国投资者对中国的兴趣依然浓厚。美国《财富》杂志报道称，自今年以来，外国对华投资一直稳步增长，全球投资者比以往更看好中国。

（本报北京、布鲁塞尔、东京、柏林、华盛顿8月2日电 记者苑基荣、杨迅、暨佩娟、任彦、刘军国、李强、吴乐珺）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 03 版）

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