“中国经济向高质量发展迈出更大步伐”

世界银行近日发布《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告，认为中国近年来在改革优化营商环境领域取得巨大成就。接受本报记者采访的多家在华外资企业高管表示，中国超大规模的市场优势以及不断完善的营商环境，增强了外资企业扎根中国发展的信心。中国经济稳步复苏，有利于维护全球产业链供应链稳定，为重新激活世界经济注入动力。

“展现出中国经济和社会的巨大韧性和创造力”

经过全国上下共同努力，目前中国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。事实证明，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。

中国积极推进复工复产，多渠道带动经济复苏。特别是一系列稳外贸外资政策作用下，在华外企对加快恢复生产经营充满信心。松下电器中国东北亚地区销售额今年二季度同比增长8%。松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗认为，中国快速有效地控制住疫情，扩大消费、促进就业、发展新基建等一系列振兴经济举措持续发力，“主要指标恢复性增长，将为中国下半年乃至更长远的经济发展打下良好基础”。

罗氏制药中国总裁周虹说，面对疫情挑战，中国统筹运用规划、财税、金融等手段，精准配套改革开放措施，深挖内需潜力，形成经济新增长点。“数字经济、智能制造、生命健康等产业快速发展，为应对疫情冲击和提振经济发挥了重要作用。这些新的增长极将为中国经济下一阶段增长提供更多支撑。”周虹认为，中国经济强大韧性和日益优化的产业结构对经济恢复性增长的作用不容忽视。

陶氏公司大中华区总裁林育麟表示，中国各级政府积极提供政策和服务支持，帮助企业纾困，寻找新的市场机会。中国全面加快复工复产、复商复市，二季度经济增长由负转正，“展现出中国经济和社会的巨大韧性和创造力。”

“坚定了外资企业在华继续发展与投资的信心”

中国近年来大力营造稳定公平透明、可预期的营商环境，营商环境全球排名持续大幅提升。世界银行连续两年将中国评为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一，被采信的改革数量位居全球前三。中国已成为全球主要经济体中营商环境改善幅度最大的经济体。

松下电器上世纪70年代后期进入中国市场，是中国营商环境不断改善的见证者和受益者。在本间哲朗看来，中国市场对内外资企业一视同仁，依法平等保护中外投资者合法权益，政府相关部门携手，致力共同营造更加开放公平便利的投资环境，“坚定了外资企业在华继续发展与投资的信心，必将促进中国经济向高质量发展迈出更大步伐。相信松下电器将继续受益于中国打造的国际化营商环境。”

中国是力拓集团矿产资源产品的最大市场。“得益于中国政府简政放权、降低准入门槛、创新金融服务等政策举措，我们以当地货币结算的业务已在上海自由贸易试验区实现快速落地。”力拓中国区总裁任滨彦对企业享受到的政策红利表示满意，相信中国持续优化营商环境、继续深化改革、扩大开放的坚定举措，“将为中国和全球经济增长作出更多积极贡献”。

“中国坚持进一步扩大改革开放，尤其优化合资模式等举措，给大众汽车集团深耕中国市场创造了良机。”大众汽车集团（中国）总裁冯思翰表示，今年5月底，公司对中国电池制造商进行投资，参与到电动汽车、电池电芯的完整价值链研发，对于大众汽车电动化战略具有至关重要的意义。“大众汽车将充分利用中国不断完善的公平竞争环境，进一步探索中国市场潜能。”

“愿与中国伙伴共同推动全球经济可持续发展”

当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩，但从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。多家外资企业表示，将秉持合作共赢、共同发展的理念，积极参与中国推动建设开放型世界经济的进程，为促进世界经济复苏作出贡献。

中国具有完备的产业配套条件。疫情防控期间，中国供应商不仅按时交付了力拓集团订购的矿车、管桩、碳阳极等产品，还为其采购快速检测试剂盒、口罩等防疫物资提供了大力支持。任滨彦表示，当前诸多挑战都需要全球加强合作、共同应对。中国推动全球抗疫合作的努力，是构建人类命运共同体的生动实践，“我们愿与中国伙伴共同推动全球经济可持续发展。”

周虹表示：“中国持续扩大开放，一手抓防疫，一手促发展，努力维护国际产业链供应链稳定，为推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展继续发挥重要作用，在支持国际抗疫合作中展现了大国担当。”

“中国是世界产业链中的重要组成部分，是制造大国，也是成长中的创新大国。”林育麟表示，随着中国经济转型升级，陶氏获得了长足发展。“期待与中国加强创新合作，共同继续推动建设开放型世界经济。”

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 03 版）

(责编：李枫)