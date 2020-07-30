2020数字经济国际合作云论坛举行

中国-东盟商务理事会执行理事长许宁宁在论坛上致辞

人民网北京7月30日电（记者李欣怡）7月29日, 2020数字经济国际合作云论坛以线上视频方式举行。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁、菲律宾驻华大使罗马纳、老挝驻华大使坎葆·恩塔万、缅甸驻华大使苗丹培、中国—东盟科技产业合作委员会中方主席王济武等出席论坛。

许宁宁在致辞中表示，2020年是中国-东盟数字经济合作年。增进数字经济合作，有助于防控疫情和双方贸易、投资发展，带动经济恢复。各国有关方应共同积极落实好《中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》《东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议联合声明》《中国—东盟经贸部长关于抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明》等已达成的合作共识中有关数字经济合作部分内容，并不断扩大新的共识。

许宁宁建议，双方应以区域市场开放推动数字经济合作发展，与有关国家一起确保在年内签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。他建议，发展数字经济合作应与产业合作和互联互通合作等有机结合，合力支持企业尤其是中小型企业利用数字技术和数字贸易。

罗马纳在致辞中表示，此次会议的召开恰逢其时。数字技术在许多国家应对疫情行动中发挥了关键作用，如在追踪接触者信息、疫苗开发、大数据管理、资源和运输系统管理等方面，对此，菲律宾计划继续推进数字转型，与中国和东盟其他国家开展包括电子商务在内的数字经济合作，应对卫生健康和经济增长面临的风险。

坎葆·恩塔万在致辞中表示，近年来，中国与东盟在数字经济合作方面都取得了长足进步。2020年是东盟—中国数字经济合作年，双方将扩大在5G、物联网、人工智能、工业互联网以及数字疫情防控方面的合作，这将把中国与东盟的合作推向更高阶段。

恩塔万认为，中国是包括老挝在内的东盟国家促进数字经济发展的宝贵合作伙伴，双方应加强人才发展和数字技术培训等方面的合作，帮助更多人享受数字经济发展的成果。

苗丹培在致辞中表示，缅甸鼓励发展数字经济，鼓励发展电子信息技术、在线购物、在线教育等，制定了有关政策与计划。中国与东盟国家加强科技创新合作、数字经济合作非常有益，有利于共同防控疫情，寻求经济合作发展的新方式、新路径、新模式，进一步建设数字经济丝绸之路。

论坛上，菲律宾丝绸之路国际商会创会主席蔡聪妙、中国发展改革委员会数字经济新型基础设施研究课题组组长赵国栋、清华大学“一带一路”战略研究院执行院长史志钦等20多位嘉宾进行发言，分析数字经济合作形势，推介合作商机，提出合作建议。出席云论坛的中方和东盟方十国代表纷纷在发言交流中表达了积极合作的愿望。

(责编：崔越、杨牧)