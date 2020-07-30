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纪录短片传递乐观和希望（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻墨西哥记者  刘旭霞

2020年07月30日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　古巴电影艺术与电影工业局近日推出15集纪录短片《自拍：大流行下的面孔》，每集用5分钟以内的时长讲述古巴民众抗击新冠肺炎疫情的故事。许多观众评价说，短片中朴实真挚的语言、哈瓦那街头的美丽景色伴随着高品质画面和音乐，让人们燃起对未来的希望。

　　短片采访了文化、教育、社会等各领域的古巴民众，讲述他们在疫情防控期间的经历和感想。导演阿图罗·桑塔纳说，拍摄这部短片的灵感来自于他2019年执导的电影《哈瓦那自拍》。“我希望发现与《哈瓦那自拍》中那样类似的面孔，从知识分子到普通人，甚至那些与死亡擦肩而过的人，讲述他们的故事。”

　　桑塔纳说，这部迷你系列纪录片的新颖之处在于包含了充满希望的人物对话，既具有纪录片的现实视角，又兼具电视连续剧等其他艺术形式的特点。系列短片的主角既有演员、歌手等公众人物，也有警察、清洁工等普通民众，都给人留下真实深刻的印象，观众能感受到短片所传递出来的乐观向上的精神。

　　在片头画面中，城市街道空无一人，咖啡馆紧闭大门，世界仿佛按下了暂停键。短片向采访对象提出了两个问题：“你在应对疫情中学到了什么？”“疫情过后，你要做什么？”第一集的主角是一名新冠肺炎的治愈者乔尔·德尔里奥，他是一名记者和电影评论家。德尔里奥眼含热泪，在镜头前几度哽咽。因为与死神擦肩而过，他深刻认识到时间和生命的宝贵。“我们应该像芦苇一样，即使被压弯了腰，也要一直屹立不倒。”德尔里奥最后露出了笑容。

　　在另一集短片中，女演员塔伊米·阿尔瓦里尼奥说：“世界正经历一个关键时刻。与家人团聚，与朋友牵手，这些最简单的东西往往才是生命中最重要的。”短片的最后，阿尔瓦里尼奥面向镜头，深情地说：“一定要幸福！”

　　哈伊梅·阿尼兹是古巴国家剧院周边街道的清洁工。远景中，他戴着口罩，正专注于打扫马路上的落叶。镜头移近，阿尼兹摘下口罩，显得有点腼腆：“我还有5年就要退休了，现在仍然要继续努力工作，竭尽所能保持城市的干净。作为这座城市环境的‘医生’，我喜欢这份工作。”

　　系列短片播出后受到观众的好评，网友们纷纷为短片留言：“感谢分享这些故事，这是抗击疫情期间的一份特别礼物”“古巴在这一特殊时刻值得被记录下来，期待世界更加美好”……

　　（本报墨西哥城7月29日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月30日 17 版）
(责编：李枫)
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