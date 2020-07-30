扬起共同发展的风帆（和音）

只要各成员携手努力，亚投行必将不负使命、不负时代、不负众托，在为世界创造更多发展机遇的同时，为构建人类命运共同体作出更大贡献

7月28日，习近平主席在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞。习近平主席提出一系列重要指导意见，倡导聚焦共同发展、勇于开拓创新、创造最佳实践、坚持开放包容，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行、与时俱进的新型发展实践平台、高标准的新型国际合作机构和国际多边合作新典范。国际社会普遍感到，中国期望继续同各成员一道支持亚投行、办好亚投行的决心，为亚投行未来发展和国际社会应对风险挑战、实现共同发展注入了强大信心。

“亚投行朋友圈越来越大、好伙伴越来越多、合作质量越来越高，在国际上展示了专业、高效、廉洁的新型多边开发银行的崭新形象。”习近平主席从倡导多边主义、促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的高度，充分肯定亚投行的运营成绩。作为国际经济治理体系的新成员，亚投行从最初57个创始成员，到今天拥有来自六大洲的103个成员，批准87个项目，涉及24个经济体，投资总额近200亿美元，充分展现推动基础设施建设和互联互通的活力和潜力。亚投行的成功充分说明，实现共同发展是世界各国的普遍愿望，推动共同发展是顺应大势的正义事业。

面对新冠肺炎疫情冲击，亚投行充分展现行动力。今年4月，亚投行迅速设立应急基金，为成员紧急公共卫生需求提供资金支持，为受到疫情严重影响的基础设施项目及其他生产性领域提供融资。该基金初始额度为50亿美元，现已追加至130亿美元，目前已获批准的项目达16个，总金额超59亿美元，惠及12个国家。人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。亚投行在全球抗疫中的担当和作为，正是构建人类命运共同体的生动实践。把亚投行打造成促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台，是各成员的普遍共识和心愿。人们相信，亚投行顺势而为、应势而变，坚持高标准、高质量，坚持共商共建共享原则，将有利于提供更多区域和全球公共产品，为促进亚洲及其他地区经济社会发展提供新动力。

中国始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展。中国倡导坚持共商共建共享原则，顺应世界经济格局调整演变趋势，同更多发展伙伴开展合作，提供区域和全球公共产品，推动区域经济一体化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。中国2013年倡议成立亚投行，并始终关心、支持亚投行的发展，以实际行动彰显维护多边主义、完善全球治理、促进共同发展的大国担当。当前，国际形势的不稳定性不确定性更加突出，人类面临的全球性挑战更加严峻，更需世界各国齐心协力、共同应对。中国始终秉持人类命运共同体理念，努力为世界注入更多稳定性和确定性，以开放包容的胸怀推动共同发展，尤显弥足珍贵。

“我们相信，面对人类和平与发展的繁重任务，只要国际社会坚定信心、增进共识、合作共赢，我们不仅能够想做事，而且一定能够做成事。”习近平主席2016年1月在亚投行开业仪式上的致辞具有长期重要指导意义。如今，走向后疫情时代，各国的融资需求更大，亚投行的舞台更广阔。应当看到，只要各成员携手努力，亚投行必将不负使命、不负时代、不负众托，在为世界创造更多发展机遇的同时，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 03 版）

(责编：李枫)